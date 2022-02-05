تقرير يرصد أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في اسبوع

تقرير يرصد أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في اسبوع



كتب : احمد سلامه

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ١ إلي ٧ يناير عددًا من الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة ، نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 1 يناير

– وزيرة التضامن اجتماع السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية بإنشاء منظومة موحدة لانتاج الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

– وزيرة التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 98 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام.

• وتشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن تكافل وكرامة مقدمة من أحد الباحثين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

– التضامن الاجتماعي ترد علي ما يتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترك أبناء مصر لدور الرعاية في مرحلة الرعاية اللاحقة.

الأحد 2 يناير

– وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظا المنيا ودمياط يفتتحون معرض “ديارنا” للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل بمحافظة المنيا.

– توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعة المصرية الروسية لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة ليصل اجمالي وحدات التضامن الى ٢٧ وحدة بالجامعات.

الاثنين 3 يناير

– وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بوزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة لاستعراض تطوير المنظومة الالكترونية لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المستحقين وتيسير الاجراءات على المواطنين.

– وزارة التضامن الاجتماعي تعزز الشراكة مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في برنامج حياة كريمة ويناقشا سبل التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة المبكرة وحماية الأطفال فاقدي الرعاية.

– وزيرة التضامن تعقد اجتماعًا لمتابعة استكمال المنظومة المميكنة لتسجيل ورصد خدمات الجمعيات الأهلية بعد مرحلة توفيق الأوضاع.

– توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة بشأن تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والمساهمة في التوسع في الشمول المالي في قرى حياة كريمة.

– وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بالمهندس ابراهيم العربي لبحث سبل التعاون بين الشعب التجارية والتعاونيات الانتاجية لاستكمال سلاسل القيمة ويوقعا بروتوكولا بين الغرفة وبنك ناصر الاجتماعي.

– وتشارك مع محمود الدجوي رئيس شعبة المتخصصين في التجميل وتصفيف الشعر ضمن مبادرة “أصلها مصري” لتدريب وتشغيل الشباب وتسلمهم اصول انتاجية بعد اجتيازهم للتدريب.

الثلاثاء 4 يناير

– القباج تتواصل مع سكان المناطق المطورة لبحث مدى استقرارهم بالمناطق المطورة وتطلق قافلة كبيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مساعدات غذائية وطبية وتوفير مستلزمات للشتاء وللتعقيم ولعب هادفة للأطفال.

– وتفتتح وحدة اجتماعية بمنطقة “حدائق اكتوبر” ومركز لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي لحماية السكان المنقولين من منطقة “سن العجوز”

– وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بالسفير الألماني في مصر لمتابعة فرص التعاون في مجالات التمكين الاقصادي ودعم التعاونيات الانتاجية وتيسير اجراءات منظمات المجتمع المدني الشريكة.

– وتشارك في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل وتوصي بوضع استراتيجية لتعبئة موارد المؤسسة للتوسع في المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.

الأربعاء 5 يناير

– وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اللجنة الرئاسية لمبادرة “حياة كريمة” لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية.

– التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول للتعاون مع مؤسسة مصر الخير للتعاون في إطار المبادرات الرئاسية «تتلف في حرير» و «بر أمان» لتعزيز حرف صناعة السجاد والصيد في مصر.

• الكشف على أكثر من 10 آلاف سائق حافلات مدرسية على مدار العام الماضي وإحالة 109 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

الخميس 6 يناير

– وزيرة التضامن توجه بسرعة فحص البلاغات الواردة بشأن الأطفال والكبار بلامأوي وتراجع ٥٧٨ حالة تم التعامل معها خلال شهر ديسمبر.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=296412552524760&id=100064680523614&sfnsn=scwspwa