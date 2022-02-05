بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. بايدن: لدينا فرصة حقيقية لبناء عالم أفضل

كتبت هدي العيسوي

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رساله للعالم بشأن منظمة الأخوة الأنسانية التي يرأسها الإمام أحمد الطيب والبابا فرانسيس والتي وقعت بأبوظبي بتاريخ 4 فبراير 2019.

وحل الجمعة، اليوم الدولي للأخوة الإنسانية في نسخته الثانية، الذي يصادف الذكرى الثالثة لتوقيع البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي في الرابع من فبراير عام 2019.

وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بيانا حث فيه جميع الشعوب على العمل معا وتجاوز كافة الانقسامات والتعاون فيما بينهم للتغلب على التحديات العالمية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الإماراتية المبذولة في هذا الشأن، وكذلك جهود لجنة الأخوة الإنسانية.

وقال بايدن: إن ارتفاع وتيرة العنف حول العالم، يجعل التعاون مطلبا رئيسيا بين الناس من كافة الخلفيات، والثقافات، والعقائد، والأديان، ويتطلب ذلك أن نتحدث مع بعضنا بعضا في حوار مفتوح وأن نعزز قيم التسامح والاندماج والتفاهم فيما بيننا.

وأكد الرئيس الأمريكي قائلا : “طوال حياتي، كان الإيمان بالنسبة لي شعاع أمل ودعوة إلى السعي نحو الغاية حتى في أحلك الأيام وأشدها ظلمة، فالتعاليم المقدسة في كافة التقاليد الدينية تدعونا إلى أن نحب بعضُنا بعضا، وأن نحمي الضعفاء ونخدمهم، وأن نتمسك بكرامة كل إنسان ونحافظ عليها، وهذا ما يجسِده اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي انطلق من أبوظبي وأشيد هنا بدور الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نؤكد مجددا في هذا اليوم، بالأقوال والأفعال – القيم الإنسانية التي توحدنا جميعا. فمعا لدينا فرصة حقيقية لبناء عالم أفضل يحترم حقوق الإنسان العالمية ويمد يد العون لكل إنسان وينهض بالأمن والسلام لجميع الناس”.