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السنغال بوابة مصر للمونديال الثامنة ممكن صلاح يتحدي ساديو مانيه

السنغال بوابة مصر للمونديال
الثامنة ممكن
صلاح يتحدي ساديو مانيه

بقلم الكاتب مصطفي كمال الأمير

رجال مصر فرحونا بفوز منتخبنا الوطني وننتظر الكأس الثامنة في القاهرة بإذن الله
أبطال مصر قهروا الأسود
واسقطوهم من فوق الجبل
وانتصروا في ” الحرب ” كما وصفها صامويل إيتو
عوضنا خسارتنا في نهائي 2017
ابو جبل العالمي صد ضربتي ترجيح للكاميرون
في مباراة اسطورية للفراعنة
تأهلوا للنهائي مع السنغال الأحد 2/6

المصريين ركبوا الأفيال العاجية
وروضوا أسود الكاميرون وسط جماهيرهم
والدنيا سالكة
بعد أبو مكة
ما فتح السكة
للتتويج بالكأس الأفريقية الثامنة والتأهل الرابع للمونديال 2022
إيران ( فريق كيروش السابق) تأهلت لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها والثالثة علي التوالي

كلنا فخر بأبطال مصر .
لكن علينا الحذر من الإجهاد
وتكرار سيناريو كرواتيا وخسارتها من فرنسا 2/4
في نهائي مونديال 2018
لعبنا ثلاث مباريات ماراثونية
ولانريد الإنهيار بدنيًا أمام السنغال في النهائي الأفريقي
ثم التأهل للمونديال بالفوز علي السنغال أيضا الشهر القادم

لذا اقترح إطلاق إسم أبطال افريقيا علي جبلاية الجزيرة مع نصب تذكاري كبير يخلد انجازهم الأكبر في افريقيا كلها وتتويجهم بثمانية كؤوس
مصر الأكثر فوزاً بكأس افريقيا من 32 لقب توجت 7 كؤوس تليها الكاميرون 5 ألقاب ثم غانا 4 مرات تليها نيجيريا ثلاث مرات ثم الكونغو الديموقراطية وساحل العاج مرتين والكونغو وزامبيا واثيوبيا وجنوب افريقيا لقب وحيد وخمس مرات لعرب إفريقيا

مصر حصلت علي نصيب الأسد من ألقاب عرب افريقيا الذين توجوا بكأس الأمم #12 مرة منهم 7 للفراعنة أعوام (1957/59/1986/1998/2006/8/10) والثامنة ممكن واثنان للجزائر 1990/2019 ومرة وحيدة لتونس 2004 والمغرب 1976 والسودان 1970

سيناريو 1986 وخسارتنا من السنغال ثم فوزنا باللقب
تكرر عام 2022 بعد خسارة أولي مبارياتنا من نيجيريًا
توقع الجميع خروجنا مبكرًا
لكننا وصلنا الي النهائي مع السنغال ونيجيريا خرجت مع ساحل العاج بعد غانا والجزائر حامل اللقب

بكاري جاساما ( جامبيا ) حكم قبل النهائي مصر والكاميرون
وكان حكم مباراة خسارتنا من نيجيريا في أولي مبارياتنا في كأس امم افريقيا الحالية واثبت تحيزه للكاميرون
وهو ما أكده اتحاد الكرة المصري بعد تقديمه احتجاج رسمي في الاتحاد الافريقي ضد تعيين جاساما لهذه المباراة

* صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني حفز لاعبيه بمكافات سخية للفوز علي مصر في “الحرب ” كما وصف المباراة
لكنه خسر هذه الحرب
الرد جاءه من مدرب مصر كارلوس كيروش الذي استاء من ذلك
وقال له ان الحرب هي حماية الجماهير التي ماتت علي بوابات إستاد أولمبيه قبل مباراتهم مع جزر القمر

مصر والكاميرون لعبوا 27 مباراة فزنا 15 مرة مع 6 هزائم وفي كأس أمم إفريقيا 13 مرة فزنا في 7 لقاءات وفي نهائي الكان أعوام 1986/ 2008 / 2017 فاز منتخب مصر عليهم وحصد اللقب عامي 1986/2008 بينما خسرنا منهم مع كوبر عام 2017

أبطال منتخبنا شاهدوا نهائي 2017 وخسارتنا من الكاميرون
ولعبوا مباراتنا معهم بمثابة الشوط الثاني في نهائي 2021
لينا كأس عندهم وجاي معانا بعد فوزنا علي السنغال في ثالث نهائي لها
خسرت الأولي من الكاميرون 2002 والثانية من الجزائر 2019
والثالثة من مصر بأذن الله
حتي تكون السنغال بوابة مصر لعودتها لأفريقيا والمونديال
في منافسة رياضية شريفة بين محمد صلاح ورفيقه في ليفربول ساديو مانيه مهاجم السنغال

قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF للمباراة الفاصلة للتأهل لمونديال قطر 2922
أجريت في العاصمة الكاميرونية ياوندي علي هامش بطولة كاس امم افريقيا 2022 المؤجلة من 2021 بسبب جائحة وباء كورونا
أسفرت نتيجتها عن مواجهات نارية بين مصر والسنغال
الجزائر مع الكاميرون – مالي مع تونس – المغرب مع الكونغو – ثم غانا مع نيجيريا في مواجهة نارية بين عمالقة غرب افريقيا
مع حافز اكبر للنجوم السوداء غانا بعد صدمة خروجهم المخيب لآمال جماهيرهم من الدور الأول لأمم افريقيا 2021
مثل الجزائر أيضاً حامل لقب افريقيا 2019 لكن ساحل العاج قامت بتجريده من لقبه والفوز عليه بثلاثية مهينة والإطاحة به خارج البطولة

تونس حققت المفاجأة بالفوز علي نيجيريا رغم إصابات كورونا
وحضور الجماهير النيجيرية في جاروا
المغرب مهمتها أسهل نسبيًا امام الكونغو الديموقراطية للتأهل لكاس العالم
ثم مباراة الفراعنة أمام اسود التيرانجا السنغال لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخهم بعد 1934/1990/2018 والثأر من السنغاليين الذين حرموا المصريين من التأهل
والمشاركة في مونديال 2002 كوريا واليابان

في أمم افريقيا وبعد خروج تونس تم اقالة المدرب منذر الكبير
وتعيين مساعده جلال طالبي مكانه
الفرنسي وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب استبعد الشاب حكيم زياش(نجم تشيلسي ) وبلهنده ولاعب أياكس مصراوي من المنتخب المشارك في أمم افريقيا 2021
وهو خطأ كبير سوف يعاقبه عليه المغاربة

مصر فازت علي ساحل العاج
في مباراة ماراثونية بضربات الترجيح تصدي لها الحارس البديل أبو جبل الذي تعملق ايضا في مباراة المغرب والكاميرون

كما زحف الأفارقة المهاجرين الي منتخبات أوروبا كلها ( عدًا اسبانيا)
ظهر أيضا لاعبين بيض البشرة مع المنتخبات السمراء في أمم افريقيا 2021 بسبب الزواج المختلط من الأفارقة بدلاً من أوربيين جنوب أفريقيا

سيناريو 1986 وخسارتنا من السنغال ثم فوزنا باللقب تكرر عام 2022
بعد خسارة أولي مبارياتنا من نيجيريًا توقع الجميع خروجنا مبكرًا لكننا وصلنا لقبل النهائي مع الكاميرون ونيجيريا خرجت

محمود حسن تريزيجيه تميمة الحظ للفراعنة
احرز هدف الفوز علي المغرب في الوقت الاضافي بتمريرة سحرية من محمد صلاااح

مصر فكت عقدة المغرب والجزائر أندية ومنتخبات أيضًا
صعدت لقبل نهائي أمم افريقيا لمقابلة الكاميرون وحققت المفاجأة وثارت منها للخسارة في نهائي 2017

الفرق العربية ثأرت لنفسها في أمم افريقيا 2021
مصر أطاحت بأفيال ساحل العاج التي أهانت الجزائر حامل اللقب كذلك تونس ( 3 نقاط ) قهرت نيجيريا ( 9 نقاط ) بعد فوزها علي مصر🇪🇬 في أولي مبارياتنا

الكثيرين شاهدوا مباريات أمم افريقيا علي قناة ESPN الرياضية مع تعليق هاديء بالإنجليزية والهولندية
وذلك لتفادي ازعاج Bein sport من المعلقين العرب وانحيازهم الفج
والاستمتاع بمباريات منتخباتنا العربية

إصابات بالجملة في لاعبي النادي الأهلي في منتخبنا بكأس أمم افريقيا 2021 قبل أيام من مونديال الأندية
الحارس الشناوي والمدافعين أكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي مما يصعب مهمة نادي القرن في تحقيق إنجاز جديد بعد برونزية 2006/2020

الأهلي المصري في مونديال الأندية مهمته صعبة أقرب للمستحيل يواجه مونتيري المكسيكي غداً بدون نصف لاعبيه في الكاميرون غير المصابين في حالة فوزه وتعويض خسارتيه من المكسيكان سوف يواجه Palmeiras البرازيلي (خسر من الأهلي 2020)

ختامًا لدي اقتراح وجيه لوزير الشباب المصري د. اشرف صبحي
يتمثل في إقامة كأس الحضارات في مصر اقدم حضارة في التاريخ
وهي بطولة رياضية دورية بين الدول التالية
مصر إيران الصين الهند اليمن تونس إيطاليًا اليونان المكسيك روسيا والعراق
وذلك لإحياء روابط الحضارات القديمة
ونشر ثقافة السلام والتعاون بينهم

كماا اقترح أيضا إطلاق إسم أبطال افريقيا علي جبلاية الجزيرة
مع نصب تذكاري كبير يخلد انجازهم الأكبر في افريقيا كلها وتتويجهم بثمانية كؤوس

حدثت المعجزة في أمم افريقيا بعد فوز مصر علي المغرب
فاز الفراعنة علي الكاميرون أيضا في قبل النهائي
ويلعبون مباراة النهائي أمام السنغال في بروفة لمباراتهم الفاصلة للتأهل لكأس العالم
تحت قيادة فنية للمدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش الذي نجح في الاختبار الصعب وحقق آمال المصريين في النجمة الأفريقية الثامنة وربما تحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم 2022
ثم الحفاظ علي اللقب الافريقي في كأس أمم افريقيا في ساحل العاج العام القادم 2023

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