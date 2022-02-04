السنغال بوابة مصر للمونديال
الثامنة ممكن
صلاح يتحدي ساديو مانيه
بقلم الكاتب مصطفي كمال الأمير
رجال مصر فرحونا بفوز منتخبنا الوطني وننتظر الكأس الثامنة في القاهرة بإذن الله
أبطال مصر قهروا الأسود
واسقطوهم من فوق الجبل
وانتصروا في ” الحرب ” كما وصفها صامويل إيتو
عوضنا خسارتنا في نهائي 2017
ابو جبل العالمي صد ضربتي ترجيح للكاميرون
في مباراة اسطورية للفراعنة
تأهلوا للنهائي مع السنغال الأحد 2/6
المصريين ركبوا الأفيال العاجية
وروضوا أسود الكاميرون وسط جماهيرهم
والدنيا سالكة
بعد أبو مكة
ما فتح السكة
للتتويج بالكأس الأفريقية الثامنة والتأهل الرابع للمونديال 2022
إيران ( فريق كيروش السابق) تأهلت لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها والثالثة علي التوالي
كلنا فخر بأبطال مصر .
لكن علينا الحذر من الإجهاد
وتكرار سيناريو كرواتيا وخسارتها من فرنسا 2/4
في نهائي مونديال 2018
لعبنا ثلاث مباريات ماراثونية
ولانريد الإنهيار بدنيًا أمام السنغال في النهائي الأفريقي
ثم التأهل للمونديال بالفوز علي السنغال أيضا الشهر القادم
لذا اقترح إطلاق إسم أبطال افريقيا علي جبلاية الجزيرة مع نصب تذكاري كبير يخلد انجازهم الأكبر في افريقيا كلها وتتويجهم بثمانية كؤوس
مصر الأكثر فوزاً بكأس افريقيا من 32 لقب توجت 7 كؤوس تليها الكاميرون 5 ألقاب ثم غانا 4 مرات تليها نيجيريا ثلاث مرات ثم الكونغو الديموقراطية وساحل العاج مرتين والكونغو وزامبيا واثيوبيا وجنوب افريقيا لقب وحيد وخمس مرات لعرب إفريقيا
مصر حصلت علي نصيب الأسد من ألقاب عرب افريقيا الذين توجوا بكأس الأمم #12 مرة منهم 7 للفراعنة أعوام (1957/59/1986/1998/2006/8/10) والثامنة ممكن واثنان للجزائر 1990/2019 ومرة وحيدة لتونس 2004 والمغرب 1976 والسودان 1970
سيناريو 1986 وخسارتنا من السنغال ثم فوزنا باللقب
تكرر عام 2022 بعد خسارة أولي مبارياتنا من نيجيريًا
توقع الجميع خروجنا مبكرًا
لكننا وصلنا الي النهائي مع السنغال ونيجيريا خرجت مع ساحل العاج بعد غانا والجزائر حامل اللقب
بكاري جاساما ( جامبيا ) حكم قبل النهائي مصر والكاميرون
وكان حكم مباراة خسارتنا من نيجيريا في أولي مبارياتنا في كأس امم افريقيا الحالية واثبت تحيزه للكاميرون
وهو ما أكده اتحاد الكرة المصري بعد تقديمه احتجاج رسمي في الاتحاد الافريقي ضد تعيين جاساما لهذه المباراة
* صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني حفز لاعبيه بمكافات سخية للفوز علي مصر في “الحرب ” كما وصف المباراة
لكنه خسر هذه الحرب
الرد جاءه من مدرب مصر كارلوس كيروش الذي استاء من ذلك
وقال له ان الحرب هي حماية الجماهير التي ماتت علي بوابات إستاد أولمبيه قبل مباراتهم مع جزر القمر
مصر والكاميرون لعبوا 27 مباراة فزنا 15 مرة مع 6 هزائم وفي كأس أمم إفريقيا 13 مرة فزنا في 7 لقاءات وفي نهائي الكان أعوام 1986/ 2008 / 2017 فاز منتخب مصر عليهم وحصد اللقب عامي 1986/2008 بينما خسرنا منهم مع كوبر عام 2017
أبطال منتخبنا شاهدوا نهائي 2017 وخسارتنا من الكاميرون
ولعبوا مباراتنا معهم بمثابة الشوط الثاني في نهائي 2021
لينا كأس عندهم وجاي معانا بعد فوزنا علي السنغال في ثالث نهائي لها
خسرت الأولي من الكاميرون 2002 والثانية من الجزائر 2019
والثالثة من مصر بأذن الله
حتي تكون السنغال بوابة مصر لعودتها لأفريقيا والمونديال
في منافسة رياضية شريفة بين محمد صلاح ورفيقه في ليفربول ساديو مانيه مهاجم السنغال
قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF للمباراة الفاصلة للتأهل لمونديال قطر 2922
أجريت في العاصمة الكاميرونية ياوندي علي هامش بطولة كاس امم افريقيا 2022 المؤجلة من 2021 بسبب جائحة وباء كورونا
أسفرت نتيجتها عن مواجهات نارية بين مصر والسنغال
الجزائر مع الكاميرون – مالي مع تونس – المغرب مع الكونغو – ثم غانا مع نيجيريا في مواجهة نارية بين عمالقة غرب افريقيا
مع حافز اكبر للنجوم السوداء غانا بعد صدمة خروجهم المخيب لآمال جماهيرهم من الدور الأول لأمم افريقيا 2021
مثل الجزائر أيضاً حامل لقب افريقيا 2019 لكن ساحل العاج قامت بتجريده من لقبه والفوز عليه بثلاثية مهينة والإطاحة به خارج البطولة