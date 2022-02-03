بالصور:”المركز الاعلامى لحقوق الإنسان” يواصل الاحتفال بإعياد الشرطة
كتب_عماد خطاب
يستمر “المركز الاعلامى لحقوق الإنسان” الاحتفال باعياد الشرطه بزيارة كلا من اقسام شرم الشيخ أول وقسم ثاني شرم الشيخ وقسم شرطة نبق وكذلك شرطة السياحة بجنوب سيناء،
وحرص أعضاء “المركز الاعلامى لحقوق الإنسان” إن يتقدمن لرجال الشرطه بأرقى التهاني وخالص التقدير داعمين ما يبذلونه من مجهودات تعمل علي استقرار الوطن،
ومن منطلق مشاركة رجال الشرطة ومؤزارتهم فى عيدهم
قام “المركز الاعلامي لحقوق الإنسان” بتقديم التهاني
من خلال وفد مكتب شرم الشيخ
بقيادة الاستاذه هايدي محمد محمد “مدير مكتب شرم الشيخ”
والاستاذ عصام ابراهيم “لجنة الإسكان” والاستاذ محمد ابراهيم
“لجنه العضويه والتقيم”والاستاذ
كلورس رافت” لجنة الآثار والسياحه”،
كما رافق الوفد أيضا الاستاذ أحمد عقرب”العلاقات العامه” والاستاذ محمد مصطفي “لجنة الأزمات والكوارث” والاستاذ محمد علي “لجنة حقوق الإنسان” والاستاذ إسلام عوض “لجنة البيئه والطاقه”،
وكذلك القيام بزياره اقسام شرطه
ثانى شرم الشيخ ورئيس مباحث شرطه السياحه بشرم الشيخ
ومكتب وكيل الإداره العامه للسياحه بخليج نعمه ورئيس مباحث شرطه السياحه بخليج نبق
زرئيس مباحث مرور شرم الشيخ والجنوب ورئيس مباحث تأمين الأفواج لشرطه السياحه لجنوب سيناء،
كما أعرب وفد “المركز الاعلامى لحقوق الإنسان” إن تهنئة رجال الشرطة بعيدهم هو واجب وطني للوقوف بجانب رجال الشرطة البواسل لما يقومون به من تضحيات من أجل تحقيق واستقرار بلدنا الغالى مصر.