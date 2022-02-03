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بالأسماء والصور .. تشكيل أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى
بالأسماء والصور .. تشكيل أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى
أعلنت الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهورى اليوم الخميس التشكيلات الجديدة لأمانة حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، وجاء على رأس القائمة تكليف الإعلامى الحسين عبد الفتاح أمينا للمحافظة والمهندس مصطفى أبو حجر الأمين المساعد لشئون التنظيم، وتكليف محمد كامل الأولومبى الأمين المساعد لشئون العضوية والإعلامى محمد ناجى زاهى الأمين المساعد لشئون الإعلام، والسيد عبد المنعم عبد اللطيف خضر أمينا مساعدا لشئون العمل الجماهيرى.
كما تم إصدار قرار بتكليف الدكتور على جندية أمينا مساعدا لشئون التدريب والتثقيف، والدكتور هانى زكريا أمينا للشباب والدكتورة فاتن خربوش أمينا للمرأة، والسيد عماد الدين الصباغ أمينا للتخطيط والتطوير، والسيد علاء عصر امينا للمجالس المحلية والسيد مصطفى عبد الحميد محمود أمينا للشئون البرلمانية.
كما أصدرت الأمانة المركزية تكليفا برئاسة عدد من اللجان وعلى رئاسها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يتولى رأستها المهندس هانى فايز الكمار وتكليف الدكتور أشرف فتح الباب أمينا للمهنيين والدكتور خالد إبراهيم جاد أمينا للفلاحين، واسامة جرجس ميخائيل أمينا للعمال، والسيد عفيفى بدوى إبراهيم رئيسا للجنة الطاقة والبيئة.
كما تم تشكيل أمناء المراكز والأقسام بمحافظة القليوبية من خلال تكليف عياد مجدى عياد أمينا لقسم ثان شبرا الخيمة والعميد عصام محمد على أمينا للحزب بقسم العبور والسيد أحمد عفيفى السمين أمينا للحزب بمركز الخانكة ومحمد إبراهيم الجندى أمينا للحزب بمركز قليوب، وايمن عزت شلبى أمينا للحزب بقسم قليوب، ومحمد رامز شافعى أمينا للحزب بالقناطر الخيرية، ومحمد حسن المغربى أمينا للحزب بقسم ومدينة بنها.
وجاء خلال القرارات التي أعلنت مؤخرا إعلان أسماء أمناء التنظيم على مستوى المراكز والمدن والأقسام.
كما تتضمن التشكيل عدد من أسماء الشخصيات العامة ونواب البرلمان والشيوخ وعلى رأسهم النائب محمد الطوخى والنائب عبد الله احمد عبد الله والنائب أبو سريع إمام والسيد وليد السيد عبد الرحمن البنا. ،