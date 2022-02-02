محافظ المنوفية يلتقي بأسرة طفلة تعانى من ضمور بالأعصاب وشلل بالقدمين ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .. صور

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، احدى أسر الحالات الإنسانية من ناحية غمرين بمركز ومدينة منوف ، والتى تضم ثلاثة أبناء من بينهم طفلة تعانى من ضمور فى الأعصاب وشلل فى القدمين وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة ، بالإضافة إلى أثنين فى مراحل التعليم المختلفة.

حيث استمع محافظ المنوفية من والد الطفلة عن الحالة الصحية لأبنته وظروفة المعيشية الصعبة ، ووجه على الفور بصرف مساعدة مالية عاجلة تعينه على نفقات علاج ابنته وتلبية متطلبات حياته المعيشية ، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأبنته ، هذا وقد أعرب رب الأسرة عن سعادته البالغة لما لمسه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة .

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التى يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة دورية لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .