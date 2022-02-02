محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة بنها

محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعه أعمال تطوير شارع مستشفى الأمل وشارع شرق الاستاد بمدينة بنها لدفع الأعمال بهم.

الهجان : تحرير 20 محضر إشغال طريق ومصادرة 6 نصبة شاي وإزالة 20 بائع متجول

أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية مشددا على إعادة الانضباط إلى الشارع، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع المخالفين.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ مساء أمس الثلاثاء بشوارع مدينة بنها حيث تم المرور على ( شارع عبد الحافظ المتفرع من شارع الشدية ومنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وشارع ترعة الإشارة بعزبة السوق والحرس الوطني وشارع عجيبة المتفرع من شارع فريد ندا )، وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مدينة بنها.

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عدد من الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.

وأسفرت حملة الإشغالات عن تحرير ٢٠ محضر إشغال طريق ، وتم إزالة ٢٠ بائع متجول وإزالة ٦ نصبة شاي بالإضافة إلى ١٢ وصلة كهربائية مخالفة، وتم تنفيذ عدد ٣ إزالة فورية .

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ أعمال تطوير شارعي مستشفى الأمل وشرق الاستاد، والتي يشرف على تنفيذها مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، حيث يشمل التطوير أعمال الرصف بالإضافة إلى عمل بلدورات ورفع مطابق للصرف الصحي وأعمال توسعة للشارع وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها .

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس / علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها والمقدم/ حسين الكيلاني مدير إدارة مرافق القليوبية بالإضافة إلى مسئولي إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بنها والمقدم/مصطفى عطية مدير إدارة مرور بنها .