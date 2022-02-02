فى إستجابة فورية

محافظ المنوفية يكلف بمراجعة أسئلة مادة العلوم للشهادة الإعدادية وإعادة توزيع الدرجات حرصا على مصلحة أبنائه الطلاب .. صور

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمراجعة أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية دور يناير لعام 2022، على أن يتم توزيع درجات الأسئلة الأكثر صعوبة على باقى الأسئلة حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب ومستقبلهم التعليمى ، جاء ذلك إستجابة لمناشدة طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم بخصوص صعوبة الإمتحان فى مادة العلوم .

حيث أكد محافظ المنوفية حرصة الكامل على مصلحة أبنائه الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لتأديتهم الأمتحانات بكل سهولة ويسر ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، مشيرا إلى متابعته المستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لإنتظام سير العمل طوال أيام الإمتحانات ورصد أية تجاوزات لضمان التعامل الفورى مع أية معوقات لتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .