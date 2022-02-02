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عبد الرحمن وائل دياب مؤسس مبادرة #غطاء_الشتاء صاحب ال 13 عام وهو طالب في الصف الثالث الإعدادي

عبد الرحمن وائل دياب
مؤسس مبادرة #غطاء_الشتاء
صاحب ال 13 عام وهو طالب في الصف الثالث الإعدادي

عمل ايه بقي..فكر ف الناس الغلابه والبردانين اللي ف الشوارع والفقراء اللي بيوتهم وقرر يساعد بالي يقدر عليه ويكون اول طالب في شبرا الخيمه اللي يعمل مبادره غطاء الشتاء ده مش مسؤل في الدوله ولا نائب ولا حزب ده طفل جميل عنده انتماء لأهله وبلده كلنا لازم نساعد وندعم ابن الخير ده كل التقدير والحب والاعتزاز لابننا كلنا عبد الرحمن اللي في عز ما الشباب مشغول بالمخدرات والافلام القذره والكوره والتفاهات اللي دمرت عقول اولادنا كان عبد الرحمن بيفكر بشكل تاني خالص
ابن حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ،

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