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الدكتور متصور بكرى يقودحملة مكبرة بنطاق حى المناخ

 الدكتور متصور بكرى يقودحملة مكبرة بنطاق حى المناخ

 

فتح الباكيات وإزالة الإشغالات والمخالفات بإمتداد شارع أسوان بنطاق حى المناخ

قاد السيد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ
صباح اليوم حملة مكبرة من كافة إدارات الحي لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات وفتح الباكيات أسفل العمارات بإمتداد شارع أسوان بنطاق حى المناخ

وتم خلال الحملة إستدعاء شركة الغاز لفصل الغاز عن أحد الأفران المخالفة التي تم وضعها في الباكيات بالمخالفة
حيث تبين توصيل الغاز بالمخالفة وتم فصله وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين
كما تم خلال الحملة إزالة الإشغالات من نهر الطريق
وتم التحفظ علي بعض الآلات والمعدات الخاصة ببعض المطاعم التي تم قامت بإحتلال الباكيات والأرصفة ونهر الطريق

تأتى هذه الحملة إستكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق الحى
وبالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يتم استكمالها حاليا بإمتداد شارع أسوان بنطاق حى المناخ ،

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