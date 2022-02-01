وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بعيد الشرطة 2022.. وتنظم إحتفالية لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء لتوزيع بعض المساعدات العينية عليهم

وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بعيد الشرطة 2022.. وتنظم إحتفالية لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء لتوزيع بعض المساعدات العينية عليهم

فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70 لعام 2022، وإستمراراً لتنفيذ الإستراتيجية العقابية الحديثة لتأهيل ورعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسر النزلاء، وفى إطار برنامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لتمكينهم للإندماج فى المجتمع.

فقد أُقيمت إحتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تنسيقاً بين إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية والعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء، وتم خلال الحفل توزيع بعض المساعدات العينية لعدد (118) حالة مفرج عنهم وأسر النزلاء ، كا تم تجهيز عدد (6) حالات زواج ، بالإضافة إلى إقامة عدد (13) مشروع متناهى الصغر لعددٍ من المفرج عنهم ، وكذا تشغيل عدد (50) من المفرج عنهم بعدد من الصوب الزارعية التى تم تجهيزهم بمعرفة القطاع.

فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70 لعام 2022، وإستمراراً لتنفيذ الإستراتيجية العقابية الحديثة لتأهيل ورعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسر النزلاء، وفى إطار برنامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لتمكينهم للإندماج فى المجتمع.

فقد أُقيمت إحتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تنسيقاً بين إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية والعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء، وتم خلال الحفل توزيع بعض المساعدات العينية لعدد (118) حالة مفرج عنهم وأسر النزلاء ، كا تم تجهيز عدد (6) حالات زواج ، بالإضافة إلى إقامة عدد (13) مشروع متناهى الصغر لعددٍ من المفرج عنهم ، وكذا تشغيل عدد (50) من المفرج عنهم بعدد من الصوب الزارعية التى تم تجهيزهم بمعرفة القطاع.

وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .