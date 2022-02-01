لجنة زكاة السنانية توزع ٧٠ماكينة خياطة لتعليم الارامل والمطلقات في دمياط
كتب عبده خليل
ليس جديداً أن لجنة زكاة السنانية تعمل من أجل خدمة المجتمع ، لتحقيق التكافل الاجتماعي ، وتقديم المساعدات ، والخدمات الدينية والاجتماعية والصحية والتنموية في محافظة دمياط ، فعلى مدار 13 عاما ، قدمت خلالها اللجنة المشهرة برقم 1924 لسنة 2005 , أقوى رسالة انسانية بالتواصل مع المجتمع بكل فئاته بالعطاء والدعم المادى والعينى من تبرعات أهل الخير .وجاء ت ثمار لجنة زكاة السنانية على مدار سنوات متتالية , لتسعد الآلاف من غير القادرين في المنطقة ، بالعطاء المستمر للعديد من الخدمات الممتدة الى قرى محافظه دمياط
حيث اطلقت للجنة الزكاة تحت إشراف المهندس ابراهيم فتحي حسين
، مبادرة لتشغيل المرأة المعيلة والغير القادرة، من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر لهم يستطعن من خلالها توفير نفقات أسرهن
وبدأت المبادرة بتوفير ٧٠ ماكينة خياطة للسيدات بمحافظة دمياط من خلال تحمل بيت الزكاة تكلفة شراء الماكينة، على أن تقوم السيدة بالتعلم والعمل عليها
وإتاحة التدريب اللازم للسيدات المستفيدات من أجل أن تتوافر لهم الخبرة الكافية والتدريب اللازم لتشغيل الماكينات وضمان نجاح المشروع ومن المقرر أن يشمل المشروع جميع قري المحافظة تباعا، بعد أن يتم اختيار السيدات المؤهلات، من خلال بيت الزكاة ويتم بعدها توفير التدريب اللازم لهن قبل توزيع الماكينات
ويأتي هذا المشروع إيمانا من لجنةً الزكاة بالدور الذي تلعبه المرأة المعيلة ومحاولة من البيت في تخفيف الأعباء التي تقع على عاتقها
وتعمل لجنة الزكاة على توجيه العديد من أوجه الدعم للفئات الغير القادرة من مستحقي الزكاة والصدقات من خلال برامج مخصصة لمساعدتهم سواء من خلال مساعدات نقدية مباشرة أو من خلال دعم احتياجاتهم في المجالات الصحية والتعليمية وغيرها.وأشار رئيس لجنة الزكاة
منذ تأسيس لجنة الزكاة بقرية السنانية المشهرة برقم 1924 لسنه 2005لقطاع التكافل ببنك ناصر الإجتماعى , حيث تقوم لجنة زكاة السنانية، التابعة لقطاع التكافل ببنك ناصر الإجتماعى ، بكفالة الأرامل والأيتام ورعاية مرضى الفشل الكلوى والأورام والكبد ، وزواج اليتامى من الإناث ، وشراء الأدوية لغير القادرين ،وإطعام الطعام بصفة مستمرة طوال أيام العام واضاف رئيس لجنة زكاة السنانية
بالفعل تم عمل مشروع تعليم السيدات الخياطة وتم جلب اكثر من ٧٠ ماكينة بمركز تدريب السيدات المنضمين للجمعية على حرفة الخياطة لاعتمادهم على انفسهم ومن المفترض ان تقضى السيدة بالمركز حوالى من 3 : 6 شهور حسب استياعبها للتعليم مع مراعاة ان يكون التعليم لمدة 4 ساعات فقط فى اليوم حتى لا نشغلهم عن اولادهم او المرضى الذين يقومون باعالتهم و أكد رئيس لجنة الزكاة قامت بتوزيع ٧٠ ماكينة خياطة على ٧٠ سيدة من الأرامل وأمهات الأيتام ، وذلك لمساعدتهن على العمل والإنتاج وذلك لتوفير مصدر دخل لهن لإعالة أسرهن والإنفاق على أطفالهن الأيتام ، ياتي ذلك من مشاريع الأسر المنتجة المنتجة التي تقوم عليها اللجنة بالاضافة الي
الاطلاع على أحوال أسر الأيتام الذين تكفلهم اللجنة و يأتي توزيع ماكينات الخياطة ضمن مشروع الأسر المنتجة الذي تنفذه اللجنة بشكل مستمر في دمياط ،