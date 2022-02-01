المنظمة المصرية الدولية للحقوق الأنسان والتنمية تكريم عدد من ضباط الشرطة

كتب : محمد ترك

تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة الـ 70 وذكرى ثورة يناير المجيدة التي تجسد رجال الشرطة ببطولات لا حصر لها كخير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن حرصت المنظمة المصرية الدولية للحقوق الأنسان والتنمية بقيادة المستشار “إسماعيل الأنصاري” و”خالد الدومة” المستشار الاعلامى للمنظمة

بتكريم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة لقسم الطالبية،ومباحث هيئة السكة الحديد بالجيزة والأدارة العامه لمرور الجيزة وذلك لأدائهم المتميز في عملهم، ولجهودهم الأمنية المبذولة لمواجهة الجريمة وتطبيق القانون على الجميع، وضبط الخارجين.

قال “خالد الدومة” المستشار الاعلامى للمنظمة ، إن التكريم يأتي في إطار الاهتمام بتحفيز الضباط والأفراد ليكونوا مثالًا يحتذى به باقي زملائهم، لذلك من عظيم الأثر في سير المنظومة الأمنية في مسارها الصحيح، بما يحقق الرسالة الأمنية بصورتها المنشودة، والتي تنال ثقة واحترام المواطن.

وجاء أسماء الضباط المكرمين العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية المقدم محمد الجوهرى وكيل فرقة مباحث الطالبية المقدم “محمد نجيب” رئيس مباحث قسم الطالبية ، محمد حبيب ، إسلام البنداري ،معاون مباحث قسم الطالبية، أحمد جمعة معاون مباحث قسم الطالبية ، أحمد الحداد معاون مباحث قسم الطالبيةمحمد عطية معاون مباحث قسم الطالبية ، محمد أشرف معاون مباحث قسم الطالبية ، محمد عويس معاون مباحث قسم الطالبية ، محمد زكريا معاون مباحث قسم الطالبية ،أحمد حنفي معاون مباحث قسم الطالبية،

الأمين علي رمضان حسن وحدة مباحث الطالبية ، الأمين عمار إبراهيم بلوكامين بوحدة مباحث ، الأمين حازم علام وحدة مباحث الطالبية ،

مباحث السكة الحديد

المقدم أحمد فارس رئيس مباحث السكة الحديد ، الرائد أحمد حسن عبدالمالك معاون مباحث ،الرائد احمد عبد العظيم أحمد درويش معاون مباحث

أمين شرطه محمود ذين العابدين امام، أمين شرطه محمد محمود شرف، أمين شرطه عبدالنبي رمضان محمد، أمين شرطه أحمد عبدالنبي سويسي، أمين شرطه نصار عبدالمنعم حسن،

الأدارة العامه لمرور الجيزة

الرائد كريم يونس ، النقيب محمد سعد، النقيب رمضان زهران.