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الشعر والهوى قصيدة بقلم الشاعر (هاني بدر فرغلي)

الشعر والهوى
قصيدة بقلم الشاعر (هاني بدر فرغلي)

نار والهوى في القلب نار
وليس عليك يارجل اختيار
فلا تشكو امورا ليس فيها
من الانسان غير الانتظار
وتمتم بالهوى اشعار تسري
فتخترق المدائن والديار
فيحرسها النسيم ويحتويها
ويهديها اذا ضل المسار
ويبذرها حنينا في القلوب
ويرويها المحبة والنضار
وتكتبها المعاني والحروف
وتنشدها الروابي والبحار
فلا ضجت من الايام يوما
وما عرفت سبيل الانكسار
وما ذبلت زهور العشق فيها
وما عقمت وما كانت بوار
وقد دانت لها كل القلوب
فقد رسمت بمقدمها النهار
وقد اهدت عقول نبض حكم
فنبع الزهد منها والوقار
وباتت والليالى حالكات
تشع بنورها مثل المنار
فهلا كنت لها رفيقا
فمن شيمتها حسن للجوار

— الشاعر هاني بدر فرغلي…
ايميل [email protected]

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