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أعمال سفلية بمقابر فارسكور لتعطيل الزواج
أعمال سفلية بمقابر فارسكور لتعطيل الزواج
كتب عبده خليل
استمرارا لمبادرات أهالى مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط لتنظيف المقابر من الأعمال السحرية، حيث أقدمت لجنة تنظيف المقابر بمدينة فارسكور بعمليات تنظيف واستخراج بعض الاعمال السفلية و جميعها سحر لتعطيل الزواج من مقابر فارسكور
حيث واصل فريق شبابي ، حملته التطوعية لتنظيف وتطهير المقابر من الأعمال السفلية والأسحار، واستهدفت الحملة مقابر فارسكور ، تلبية دعوة عددا بعض أهالي المدينة بهدف تنظيفها وتطهيرها من أعمال السحر والدجل والشعوذة و
، عثروا خلالها على أعمال سحر متنوعة، منها ورق بلون الدم ، مدون عليه عبارات بعضها مكتوب برموز وطلاسم غير مفهومة، وبعضها مكتوب باللغة العربية وعشرات من صور الزواج مكتوب عليها طلاسم ومصلبة بثلاث مسامير بقطعة من الخيط علي كل صورة وقال احد شباب المبادرة رفض ذكر اسمة
إنهم عثروا على أعمال ووسائل سحر متنوعة، منها ما يستهدف المرض وطلاسم وعبارات مكتوبة على دمية عروسة لعبة مكبلة الآيدي والأرجل باستخدام الحبال والدبابيس المعدنية وتم تكفينها ودفنها، وتبين أنها تستهدف المرض والصداع والشلل والنزيف، لعروسة حديثة الزواج، لافتًا إلى أن هذا السحر يعد من أخطر الأنواع
، وسحر مربوط على قفل حديدي، وأسحار أخرى على هيئة حجاب مدفونة، وتم التخلص من هذه الأأسحار بغسلها بمياه تم قرأة بعض آيات القرآن الكريم عليها.
وأضاف بالفعل
جاءت تلك الحملات لمواصلة تنظيف المقابر، استمراراً لمبادرات أهالى وشباب مدينة فارسكور لتنظيف المقابر من الأعمال السحرية التى انطلقت خلال الفترة الماضية، وذلك بانطلاق لجنة من مشايخ المركز، وإدارة أوقاف فارسكور ، بتنظيم سلسلة حملات مكبرة لتنظيف المقابر والأحواش وتطهيرها من أعمال السحر التى يلقيها السحرة والدجالين بصورة دائمة داخل المقابر للأذى بالأهالي، داخل مقابر فارسكور ، وإنهم يقبلون على هذا العمل ذلك تطوعًا منهم لتطهير المقابر من جميع أعمال السحر والشعوذة ، مشيرًا إلى أن فريق المبادرة لا يفتحون أي مقابر لاستخراج الأسحار منها ولا ينتهكون حرمات الموتى
بل يستأذنون القائمين على حراستها، ويرافقهم بعض شباب المدينة ، ويبحثون بشكل عشوائي داخل المقابر المفتوحة وحديثة الإنشاء أو التجديد، التى لا يوجد بها جثث موتى، ويطهرون المنطقة ويتخلصون من أعمال السحر بطريقة علمية شرعية، وذلك تلبيةً لطلبات الأهالي لرفع الأذى عنهم وأوضح أن من أبرز الأعمال السحرية التي تم العثور عليها كانت منفذة على ملابس داخلية ، وتم فك الأعمال والأسحار بعد القراءة عليها، وكان من بينها عمل سحر سفلي داخل قماشة وبداخلها ورقة بها اسم فتاة ٢٥ عاما، متزوجة حديثا بغرض إصابته بالمرض ثم الموت وتم فك السحر ، وتحسنت حالتها بعد فك السحر ،