جامعة الزقازيق فى المرتبة الرابعة فى النشر الدولى بين الجامعات المصرية لعام 2021
كتب : محمد يعقوب
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق تقدمت إلى المرتبة الرابعة فى عدد الأبحاث المنشورة دولياً بين الجامعات المصرية لعام 2021 وذلك وفقاً للدراسة الصادرة من المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى ( مؤشر البحث العلمى ) لتحتل الجامعة مكانة عالية بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية .
3129 بحثا دوليا هذا العام
وصرح الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن عدد الأبحاث المنشورة دولياً خلال العام 2021 قد زدات بنسبة 32% عن العام الماضى ، مؤكداً تفوق جامعة الزقازيق فى البحث العلمى خلال عام 2021 بعدد (3129) بحثاً دولياً .
معدل الاستشهاد
وأشار نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث إلى أن معدل الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة الزقازيق وصل إلى (55896) إستشهاداً بما يعادل حوالى 603 استشهادات للبحث الواحد ، وأن عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات نسبة أعلى 1 % و 10% قد زادت بنسبة 29.2 % عن العام الماضى وهو ما يعبر عن جودة بحوث علماء جامعة الزقازيق .
وحدة ادارة المشروعات
وأضاف الدكتور .أحمد عسكوره المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير إلى أن جامعة الزقازيق حققت تطوراً فى مجال دعم البحث العلمى من خلال المشروعات البحثية المشتركة مع الهيئات الدولية والمحلية من خلال التمويل الذاتى للجامعة حيث بلغت ميزانية تمويل المشروعات البحثية للعام 2020/2021 حوالى 26 مليون جنية
وعلى جانب اخر افتتح رئيس جامعة الزقازيق بالامس عناية زرع الكلى الجديدة بمستشفى الجراحة، تماشيا مع المبادرة الرئاسية لدعم برنامج زراعة الأعضاء الكبد والكلى للمواطنين بالمجان، والتي استقبلت الحالة الثالثة لزرع الكلى والتي تمت بنجاح الأسبوع الماضي، واطمئن على الحالة الصحية للمريضة ووالدتها المتبرعة.
كما تفقد عناية زرع الكبد بالمستشفى واطمئن على صحة الحالتين الخامسة والسادسة، وكذلك المتبرعين.
وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين الأقسام المختلفة لتكوين فريق لزراعة الأعضاء، مشيرا إلى الدور الفعال لفريق زراعة الأعضاء بجامعة المنصورة والذي نتج عن بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة فى برنامج زراعة الأعضاء والذي أبرم في سبتمبر 2020، كما وجه شعلان الشكر الخاص للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات على أدائهم المتميز في برنامج زراعة الأعضاء.