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جامعة الزقازيق فى المرتبة الرابعة فى النشر الدولى بين الجامعاتالمصرية لعام 2021

جامعة الزقازيق فى المرتبة الرابعة فى النشر الدولى بين الجامعاتالمصرية لعام 2021

متابعة رضا أبو راضي

أعلن الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة عن تقدم جامعة الزقازيق إلى المرتبة الرابعة فى عدد الأبحاث المنشورة دولياً بين الجامعات المصرية لعام 2021 وذلك وفقاً للدراسة الصادرة من المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى ( مؤشر البحث العلمى ) لتحتل الجامعة مكانة عالية بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية .

وصرح الأستاذ الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن عدد الأبحاث المنشورة دولياً خلال العام 2021 قد زدات بنسبة 32% عن العام الماضى ، مؤكداً تفوق جامعة الزقازيق فى البحث العلمى خلال عام 2021 بعدد (3129) بحثاً دولياً .

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن معدل الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة الزقازيق وصل إلى (55896) إستشهاداً بما يعادل حوالى 603 استشهادات للبحث الواحد ، وأن عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات نسبة أعلى 1 % و 10% قد زادت بنسبة 29.2 % عن العام الماضى وهو ما يعبر عن جودة بحوث علماء جامعة الزقازيق .

وأضاف د.أحمد عسكوره المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير إلى أن جامعة الزقازيق حققت تطوراً فى مجال دعم البحث العلمى من خلال المشروعات البحثية المشتركة مع الهيئات الدولية والمحلية من خلال التمويل الذاتى للجامعة حيث بلغت ميزانية تمويل المشروعات البحثية للعام 2020/2021 حوالى 26 مليون جنية.

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