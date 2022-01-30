تعاقد اعمار مصر مع شركتي مقاولات لتنفيذ Belle Vie بإجمالي 1.2 مليار جنيه
كتب : ماهر بدر
بعد 10 اشهر فقط من اطلاق مشروع Belle View بالشيخ زايد الجديدة
وانطلاقا من النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة إعمار مصر في مشروعاتها بمنطقة غرب القاهرة خلال العام الماضي و بيع وحدات المرحلة الأولى من مشروع Belle Vie في غضون أيام معدودة، تواصل الشركة إنجازاتها وتعلن عن تعاقدها مع شركتي ريدكون للتعمير وسوليد للإنشاءات للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع، وذلك بعد 10 أشهر فقط من وضع حجر الأساس وإطلاق المشروع. وستشهد الفترة القادمة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع Belle Vie الذي يُوفر نمط حياة تتسم بالرقي في مختلف التفاصيل.
وكانت شركة إعمار مصر قد وضعت حجر أساس مشروع Belle Vie من خلال تنظيم حفل كبير، أحياه الملحن وعازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، وحضره عدد كبير من كبار رجال الأعمال والفنانين، وشجعت السمات الفريدة للمشروع العديد من عملاء إعمار في مصر على الإقبال على شراء الوحدات المتنوعة والفاخرة بالمشروع ، مما أدى لبيع كل وحدات المرحلة الأولى في وقت قياسي.
و في إطار هذا المشروع المتميز، أعلنت إعمار مصر أن شركة ريدكون للتعمير سوف تتولي بناء ڤيلات Valley Villas والذي تتكون من 243 وحدة وذلك بقيمة 661 مليون جنيه، فيما تتولي شركة سوليد للإنشاءات بناء منطقةand Plaza Residences Beach View Residences الذي تتكون من 10 مباني تحتوي على 326 وحدة بقيمة 524مليون جنيه.
من جانبه قال السيد/ محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، عملت مجموعة إعمار منذ دخولها السوق المصري منذ أكثر من 15 عام على تقديم مجتمعات ومشروعات سكنية تُلبي احتياجات عملائها، حيث كانت لدينا رؤية نحو الاستثمار في السوق المصري وخاصة المناطق الجديدة وقد ظهرت تلك الرؤية في مشروعاتنا مثل مراسي الذي يُعد الآن عاصمة للساحل الشمالي ، آب تاون كايرو ارقي المجتمعات السكنية في و سط القاهرة ، ميڤيدا أحد المشروعات الضخمة والمميزة بالقاهرة الجديدة ، والتي أصبحت مع مرور الوقت من المناطق الحيوية والهامة للكثير من الناس.
وأضاف السيد محمد العبار، “نسعى لتكرار قصص نجاحاتنا الفريدة من خلال مشروع Belle Vie
بمدينة الشيخ زايد الجديدة والذي يلبى متطلبات العديد من العملاء الذين يبحثون عن أفضل مستويات الحياة الراقية وتوافر مختلف الخدمات مع أعلى معايير للجودة طبقا للمستويات العالمية .
وتعد “بيل ڤي” “Belle Vie” ثاني مشروعات إعمار مصر في غرب القاهرة بعد مشروع كايرو جيت الذي أطلقته إعمار مصر في أكتوبر 2020، ويقع “بيل ڤي”Belle Vie”” على مساحة 500 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة وتصل قيمة الاستثمارات بالمشروع إلى 38 مليار جنيه، وصُممت “بيل ڤي” “Belle Vie”بدقة لضمان تجربة حياتية ترقى إلى مستوى “الحياة الجميلة” كما يعنى اسمها باللغة الفرنسية، وتمتاز بوجود وادي أخضر يمتد بطول 1400 متر في أنحاء المشروع، وبحيرة تحيط بها مساحات خضراء، و شاطئ رمليي، ونادي اجتماعي ورياضي متعدد الأنشطة، ومنطقة مفتوحة للخدمات تضم المتاجر والمطاعم. كما حرصت إعمار مصر على وجود خدمات تعليمية مميزة بالمشروع من خلال وجود مؤسسة تعليمية.
وكشفت إعمار مصر عن تصميم المشروع والذي يتميز بالأناقة والأصالة وعدم الارتباط بفترة زمنية محددة، فكلما مر عليه الزمن تزداد قيمته، كما سيكون نموذجًا لمجتمعات إعمار التي تضم مساحات ونماذج مختلفة للفيلات وتاون فيلا، وكواد فيلا والشقق السكنية
“إعمار مصر”:
تعد إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية) كبرى الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة في جمهورية مصر العربية، وهي شركة تابعة تملك غالبية أسهمها شركة إعمار العقارية ش.م.ع المدرجة في “سوق دبي المال” ومقرها الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي المملوكة لشركة “إعمار مصر” حوالي 17.4 مليون متر مربع موزعة على خمسة مواقع متميزة استراتيجيا في شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمالي.
ومن أبرز المشاريع الحالية قيد التنفيذ ضمن محفظة “إعمار مصر” مشروع “أب تاون كايرو”، وهو مجمع رئيسي متكامل متعدد الاستخدامات يتوسطه مشروع “إعمار سكوير” الراقي الذي يعد وجهة مركزية نابضة بالحياة، بالإضافة الى كل من “مراسي”، الوجهة السياحية العصرية في الساحل الشمالي ومشروع” ميڤيدا” السكني المتميز في القاهرة الجديدة والذي يرسي معايير جديدة على مستوى المشاريع التطويرية السكنية في الجمهورية، ومشروع “كايرو جيت” في الشيخ زايد، هو مشروع سكني تجاري متكامل الخدمات يقع مباشرة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في أحد أكثر الأماكن تميزا في مدينة الشيخ زايد، وكذلك “بيل ڤي” بمدينة الشيخ زايد الجديدة على مساحة 500 فدان ،