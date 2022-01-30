استعراض إستعدادات محافظة الشرقية لتنفيذ مشروع التدريب صقر 91 العملي المشترك صقر 91 لمواجهة الأزمات والكوارث
كتب : محمد يعقوب
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن التدريب العملي المشترك صقر 91 لمواجهة الأزمات والكوارث والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفترة من 30 / 1 / 2022 إلى 1 / 2 / 2022 يُعد محاكاه واقعية وتطبيق عملي لإختبار فاعلية الأجهزة التنفيذية في مجابهة وإدارة الأزمة والأحداث الطارئة التي قد تواجه المحافظة ، كما يقدم التدريب الجيد على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث وإتخاذ القرارات السليمة للتصدي للأزمة.
جاء ذلك خلال لقائه السيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له للإعلان عن بدء فاعليات عرض الفكرة الإستراتيجية لمشروع التدريب العملي المشترك صقر 91 لمواجهة الأزمات والكوارث ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار العسكري للمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الجهات المشاركة لإدارة الأزمة من مديريات ( الأمن – التضامن الإجتماعي – الشباب والرياضة – الصحة – الكهرباء – الطرق والنقل – الري – الإسعاف – البيئة – الأوقاف – الكنيسة ) ومديرا غرفتي الأزمات والكوارث بمحافظتي القليوبية والدقهلية.
أكد محافظ الشرقية أن تنفيذ التدريب المشترك بين الأجهزة التنفيذية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري يُساهم في إحتواء الأزمات التي تتعرض لها المحافظة ، مثمناً الدور الهام والحيوي لقوات الدفاع الشعبي والعسكري في إدارة الأزمات والكوارث ومجابهتها بطريقة علمية وسليمة وتعاونها المثمر والبناء مع الأجهزة التنفيذية لإتخاذ القرارات المناسبة.
ألقى السيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمته نقل فيها تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمحافظ الشرقية وللأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 91 لمجابهة الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن الشرقية تُعد ثالث أكبر المحافظات من حيث التعداد السكاني وتتمتع بالعديد من المقومات السياحية وتشتهر بتربية الخيول العربية الأصيلة وتحتل الزراعة مساحات كبيرة فضلاً عن تنفيذ مبادرة حياه كريمة بقرى مركز الحسينية للمساهمة في أعمال التنمية وبناء الجمهورية الجديدة منها لذا أولت القيادة السياسية إهتماماً خاصاً بها.
أشاد السيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالإعداد الجيد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والذي يُتيح الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية وعناصرها المختلفة وكذلك إستغلال الإمكانيات المتاحة للمحافظة والتنسيق مع محافظات الجوار للعمل كمنظومة واحدة قادرة على التصدي للأزمات والكوارث ورفع الأثار الناتجة عنها ، مقدماً الشكر لمحافظ الشرقية ولمكتب المستشار العسكري علي الجهد المبذول ليظهر المشروع بصورة مشرفة ونموذج يُحتذي به بين محافظات الجمهورية.
وخلال اللقاء.. قام محافظ الشرقية والسيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر شهداء الواجب والوطن ( أسرة الشهيد نقيب محمد معتمد علي – أسرة الشهيد عريف محمد أحمد متولي – أسرة الشهيد جندي السيد ثابت السيد ) بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينيه، ليقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب والوطن تقديراً لدماء الشهداء الطاهرة ولتضحياتهم الغالية.
تبادل محافظ الشرقية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع التذكارية تقديراً وإحتراماً لدور كل منهما في الإستعداد الجيد لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك.
كما شهد اللقاء عرض فيلم معلوماتي عن محافظة الشرقية والتي تُعد من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث التعداد السكاني وتذخر بالعديد من المعالم الأثرية والسياحية وتضم 4 مدن صناعية تساهم في توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل ، فضلاً عن تنفيذ 377 مشروع في قطاعات ( التعليم – الصرف الصحي – مياه الشرب – طرق – إسكان – صحة – تموين – شباب ورياضة ) بتكلفة 19 مليار جنيه.
كما تم تقديم فيلماً معلوماتياً عن دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتمت الإشارة إلى أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري هي إحدى أفرع القوات المسلحة المصرية وتقوم بتأمين وحماية إنجازات الدولة وأهدافها الحيوية بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة وتعمل على غرس روح الولاء والإنتماء لدى شباب مصر من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات ، وتشارك في محو الأمية بالمراكز والقري والنجوع بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية ، بالإضافة إلى تأهيل شباب الجامعات والمدارس الثانوية عسكرياً وبدنياً كي يستطيعوا تأدية الخدمة العسكرية بكفاءة وأن يكونوا قادرين علي حمل السلاح والدفاع عن الوطن في أي وقت من خلال تدريبهم علي المهارات العسكرية.
واستعرض نائب المحافظ منظومة إدارة أزمات محافظة الشرقية حيث تمت الإشارة إلى أن آليه العمل بالمنظومة تتم من خلال إنشاء حساب إلكتروني بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والجهات التابعة من ( حماية مدنية – اسعاف – تضامن إجتماعي- كهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى – إدارة الأزمات والكوارث بكل مركز ومدينة حي ) فضلا عن إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول متاح للمواطنين للإبلاغ عن أي أزمة أو طارئ لسرعة التعامل مع الحدث والسيطرة عليه وكذلك تتيح المنظومة متابعة الإمكانيات البشرية والمعدات المتواجدة بالحملات الميكانيكية والمستشفيات ومعسكرات الإيواء.
وخلال اللقاء تم عرض الفكرة الإستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك صقر 91 لمجابهة الأزمات والكوارث والمقام في الفترة من 30 /1/2022 إلى 1 / 2 /2022.
ليعلن محافظ الشرقية جاهزية المحافظة بأجهزتها التنفيذية بالإشتراك قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتنفيذ مخطط مواجهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية.