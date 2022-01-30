إنتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لتنفيذ مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة
الشرقية كتب / محمد يعقوب
أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية والإنتهاء من الأعمال التحضيرية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة والتي تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن مبادرة تنمية الأسرة المصرية ستعمل على الإرتقاء بجوده حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والإرتقاء بالخصائص السكانية وتنمية المجتمع مشيرة إلى إنتهاء فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات الدينية لعدد ٥٠ إمام وقس والتي أقيمت على مدار ٤ أيام في الفترة من ٢٣ إلي ٢٦ يناير بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالزقازيق وذلك في إطار الأعمال التحضيرية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية.
وأضافت مقررة الفرع أن البرنامج التدريبي تناول عدة موضوعات منها الحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجاببة من منظور طبي وديني وإستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ومظاهر العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والإجتماعية والمشورة ورعاية المقبلين على الزواج وذلك بمشاركة نخبة من علماء الدين والإجتماع والتنمية البشرية.