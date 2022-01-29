فرقة الموسيقى العربية ببورسعيد تلتقى بعشاقها بمناسبة ذكرك ثورة 25يناير واعياد الشرطة
كتبت /نجاة الشربيني
اقيم اليوم على مسرح قصر الثقافة ببورسعيد احتفال فرقة الموسيقى العربية بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25يناير بقيادة المايسترو رجب الشاذلي و مدير الفرقة الفنان طارق متبولى
وقد بدا الحفل
بالسلام الجمهورى
ثم كوكتيل غنائى للفرقة وتلاة أوبريت صوت الجماهير غناء محمد سعيد، شيماء حسن، زينب حسن
ثم قدم كلا من الفنانين ملحمة وطنية
وقدمت
المطربة / بسمه مجاهد أمانة عليك امانة
/ محمود رحيم مكتوبلى أغنيلك
/آيه فتحى يا حبايب مصر
/ محمد مهران سلامات يا حبايب
/ شيماء حسن يا حبيبتى يا مصر
/ آلاء مجدى
بالسلام
/ جانا الحسينى مصر التى فى خاطرى
/ محمد عاشور البندقية
آلاء الجمل حق بلادك
/محمد النوتى بلدى يا بلدى
و اختتمت الحفل المطربة الرائعة / إيمان ممدوح بأغنية طوف و شوف
وقد تفاعل الجمهور مع الملحمة الوطنية والاصوات الجذابة والعزف الرائع للفرقة الموسيقية ،