حملات نظافة بمراكز بلبيس و فاقوس و ههيا والزقازيق وأبو حماد ة ديرب نجم والحسينية و منيا القمح ووحي أول الزقازيق بالشرقية
كتب / محمد يعقوب
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الشوارع الرئيسية ومراجعة أعمده الإنارة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز ومدن و أحياء المحافظة ، للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحمله جديده لرفع وإزالة كافه الإعلانات المخالفه بالشوارع والميادين و أسفرت الحملة عن إزاله (١٤) إعلان مخالف من مختلف شوارع مدينة بلبيس.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة على مدار اليوم بالورديات الثلاثة بمناطق ( المنشية – أنقيزة – منيه المكرم – الساحة الشعبية – كفرالبلاسى – أحمد حلمى).
وقد تابعت رئاسة مركز ومدينة ههيا أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمناطق (شارع المدارس-وامام جميع المدارس- احمد عرابى- ش.الجمهورية – ش الحاجة امنة – الساحة الشعبية – كفر ابوراشد – االعساكرة).
هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينه أبوحماد بأعمال الصيانه لأعمده الإناره والكهرباء بالعديد من المناطق بالمدينة ، فضلاً عن رفع ٤٢٧ حالة إشغال وتحرير ٩ محاضر وضبط ١٤ حاله في حملات لرفع الإشغالات والباعه الجائلين بوسط المدينة.
كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق بين وحدة التدخل السريع بالمحافظة وقطاع تحسين البيئه برئاسة المركز ، برفع تراكمات القمامه بالعديد من المناطق وذلك لرفع كفائه العديد من المناطق للمدينه وتم رفع ٢٠٠ طن من القمامه والرتش وذلك علي مدار يوم كامل حيث شملت الأعمال (طريق السكه الشاميه – أرض المحرقه – منطقه مدرسه التجاره، بالاضافه الي طريق الست عيون).
وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال النظافة اليومية بالمدينة وتم رفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينه من مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين مع غسيل التلتوار بطول الطريق بمدخل الإبراهيمية كما تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بالمدينة.
كما تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و مدير الحملة الميكانيكية برئاسة المركز أعمال النظافة بالفترة الصباحية وأعمال رفع القمامة من شوارع مدينة الحسينية من ( شارع ترعة سراج – شارع المدارس – أمام المواقف – شارع جمال عبد الناصر – أمام البنك الاهلي المصري – أمام بنك مصر – الواجهة – النافورة – شارع خليج الرمل ) ، فضلاً عن متابعة أعمال تمهيد الطرق بعد موجة سوء الأحوال الجوية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.
و تواصل رئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال ترميم وتحجير كورنيش بحر مويس أمام قصر الثقافة وصولا ً لكوبرى نادي المعلمين ، وذلك لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها لخلق متنفس للمواطنين ، مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير والإهتمام بأعمال النظافة ، ونقل تراكمات القمامة إلى النقطة الوسيطة الثابتة بالمدينة لخلق جو صحى وبيئى نظيف، والحفاظ على البيئة من الأوبئة وإنتشار الأمراض المعدية والتلوث.
وقد شنت رئاسة حى اول الزقازيق حملة لرفع القمامة من شوارع فاروق و عبد السلام عارف و عبد العزيز اباظه و النقراشى والجيش و الفلوجه و سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير والجلاء وذلك من أجل توفير مناخ وبيئه صحيه جيدة لأهالى مدينة الزقازيق.