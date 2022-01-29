العدول في قرارات المحكمة الاتحادية … وزارة الثقافة
كتبت :ساهرة رشيد
تصوير: عامر اسماعيل
برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار معالي الدكتور حسن ناظم، وبإشراف وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور نوفل أبو رغيف، اختتمت اعمال الورشة القانونية الثقافية يوم الجمعة مساءً الموافق 28/1/2022 الموسومة (العدول في قرارات المحكمة الاتحادية) حيث حاضر فيها الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي والدكتورة ملاك عبد اللطيف التميمي والتي جرت يومي الخميس والجمعة الموافقين
٢٧-٢٨ -١ ٢٠٢٢
الساعة الثامنة مساءً عن طريق برنامج (Google Meet).
وفي هذه الورشة جرى استكمال ما وصل إليه الباحثان في الجلسة الأولى من مسائل تتعلق بأعمال المحكمة الاتحادية لا سيما شروط تحقق العدول وموقف المحكمة الاتحادية من فكرة العدول ومدى تطبيقها في قراراتها، مع التعريج على أثر سرعة حسم الدعاوى في المحكمة الاتحادية ومسائل متفرقة أخرى، وقد تخللت الورشة تعقيبات واسئلة تعلقت بالموضوع من قبل الحضور أجاب عنها الباحثين حسب الترتيب الذي تم تقديمه من قبل الدكتورة إيناس عبد الحافظ القباني معاون مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار له إسهامات ثقافية متعددة، تتركز أهمها في إعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتعلق بالعمل الثقافي في داخل الوزارة وخارجها.