حملة ليليه علي المقاهى والكافيهات التى تستخدم الشيش بسوهاج
متابعة : عبدة شحاتة
بناءا على تعليمات السيد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
شنت رئاسة مجلس قروى شطورة حملة ليلية علي المقاهى والكافيهات وسوق القرية بنطاق شطورة والنجوع التابعة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيرس كرونا
تم مصادرة العديد من الشيش واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين
وذلك طبقا لتوجيهات الأستاذة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا
وتحت اشراف الاستاذ وائل ابوعليو رئيس مجلس قروى شطورة
واسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٢ محضر مخالفة ومصادرة عدد ١٨ شيشة فى سوق القرية للمخالفة للاجراءات الاحترازية اللازمة التى تتخذها الدولة.