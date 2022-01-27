بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يرفع أكثر من 400،، طن قمامة
رغم حالة الطقس السيء قام الجهاز التنفيذى بحى غرب شبرا الخيمة بقيادة علام بشن حملة على الاشغالات بنطاق الحى ورفع أكثر من 400طن قمامة
ويأتي ذلك بناء على توجيهات السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى بعمل ليل نهار لتحسين مستوى النظافة و تطهير شوراع القليوبية من البائعة الجائلين
وبناءً على تعليمات اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه بمتابعة منظومة النظافة والسيطرة على جميع قطاعات الحي الموجود بها تجمعات قمامة قام السادة نائبي رئيس الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي بحملة نظافة شاملة بمحور العصار ومنطقة الروضة ورفع حوالي 400طن وتم ضبط عربة كارو تقوم بالقاء مخلفات القمامة بمنطقة الحربي بشارع 15مايو وتم التحفظ عليها وعمل محضر لصاحبها ،