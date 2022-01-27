الكشف على 1700 مريض وتوزيع “بطاطين” على المستحقين بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب رضا أبو راضي
اختتمت جامعة الزقازيق أعمال القافلة الطبية البشرية الشاملة الخامسة والعشرين للعام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ التي أطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرية تانيس بمركز الحسينية الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، والأستاذة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستكمالاً للدور المجتمعي المتميز لخدمة مواطني محافظة الشرقية .
وتأتى القافلة انطلاقاً من الإيمان بدور جامعة الزقازيق ورسالتها الخدمية والمجتمعية والتي تمتد لقرى ونجوع محافظة الشرقية.وقد شارك في فعاليات القافلة مختلف التخصصات الطبية، ووحدة محو الأمية وتعليم الكبار، والعاملين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.حمدي هيكل مدير عام إدارة تطوير المشروعات .
وخلال القافلة اليوم تم تنظيم عيادات طبية في عدد من التخصصات الطبية المختلفة ، بالإضافة إلى الصيدلية المرافقة للقافلة والتي قامت بصرف الأدوية اللازمة مجاناً ، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي أكثر من ١٧٠٠ فرد من أهالي القرية بالمجان وتوزيع الأدوية اللازمة مجاناً .
وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة قامت الأستاذة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة بتوزيع عدد من البطاطين والأغطية على الأهالي الأكثر احتياجاً مساهمة من الجامعة ومشاركة لأهالينا في المناطق النائية وحمايتهم من موجة البرد الشديد التي تجتاح البلاد هذه الأيام ، حيث أشاد رئيس الجامعة بمدي الإلتزام والتنظيم والتنسيق الذى تم به سير العمل بالقافلة وتأديتها لمهمتها علي أكمل وجه برغم الظروف الجوية السيئة والأمطار .
ومن ناحية أخرى نظمت وحدة محو الأمية بالجامعة تحت إشراف الأستاذالدكتور محمد الفقى مدير الوحدة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدداً من الفصول التعليمية واللجان الامتحانية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومشاركة ممثلي الهيئة لتحقيق الهدف الأسمى في الوصول لقرى مصرية بلا أمية.