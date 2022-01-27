إنتشار معدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها بالشرقية
كتب / محمد يعقوب
كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى بكافة الشوارع والطرق الرئيسية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.
وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأطقم وفرق العمل المكلفه لمجابهة الأزمات بالتواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره بإستخدام المعدات وسيارات شفط وكسح المياه بالإضافة إلى مراجعه غرف تصريف مياة الأمطار بالشوارع للإطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها بالشوارع.
وأشار المحافظ إلى استمرار كافة الجهود وإنتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض له المحافظة.
أكد محافظ الشرقية على إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت .
كما وجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.