الهجان بقوم بجولة تفقدية ويشهد استعدادات المحافظة لسوء الأحوال الجوية
إستعدادا لموجة الطقس السيئ وتوقع سقوط أمطار …..محافظ القليوبية يقوم بجولة لتفقد أنفاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ويتفقد مشروع طريق بنها المنصورة وأعمال إزالات المباني المتعارضة مع أعمال الطريق بأسنيت بكفر شكر
إستعدادا لموجة الطقس السيء التي تمر بها المحافظة وتوقع سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولة تفقدية على جميع الأنفاق الموجودة بمدن المحافظة والطرق السريعة للتأكد من جاهزيتها لشفط مياه الأمطار، وذلك لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار، حتى لا تتأثر السيولة المرورية مؤكدا على
ضرورة التنسيق بين مراكز المدن والأحياء و الحماية المدنية و شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري لتفادي أي مشكلة .
حيث بدأ المحافظ الجولة بتفقد نفق شعراوي ويوجد بالنفق 4 طلمبات غاطسة، حيث وجه المحافظ باستمرار رفع حالة الطوارئ وتطهير وتسليك خط تصريف المياه بالنفق، وذلك لسرعة تصريف المياه، كما تفقد المحافظ نفق كلية العلوم بالمنشية حيث وجه بنظافة النفق تماما من الأتربة حتى لا تتسبب في انسداد شبكة تصريف الأمطار بالنفق.
وتابع المحافظ الجولة بتفقد أنفاق سندنهور ببنها ونفق مزلقان زكي بطوخ وشبكة تصريف الأمطار بكفر أبو جمعة بقليوب على طريق مصر
اسكندرية الزراعي، للتأكد من جاهزيتها في حالة سقوط الأمطار موجها بضرورة الاستعداد التام لتنفيذ أي مهام خلال فترة موجة الطقس السيئ، حيث أكد المحافظ على ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى المحافظة.
وشدد المحافظ على المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس فى
السيئ، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن القليوبي.
كما شدد سيادته على جميع التنفيذيين ورؤساء المدن والأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وانتشار أطقم
ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة ، وذلك لإزالة كافة تراكمات مياه الأمطار المحتمل وقوعها في الشوارع أو الميادين التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، مؤكدا على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار ٢٤ ساعة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر ، وصيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة.
واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى المنصورة، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم و الذي يشمل على عدد 15 عمل صناعي (15 كوبري)، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات
بالوجه البحري والدلتا ، حيث يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
كما تفقد المحافظ خلال الجولة واصلة الطريق الجاري تنفيذها بطول 3 كيلو متر تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتى الطريق الإقليمي، والتي تقوم هيئة الطرق والكباري بتنفيذها كمدخل وكورنيش لمدينة بنها من الناحيه الشرقية وأيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد بعد إنشائه، حيث وجه المحافظ خلال الجولة مهندسي الموقع بالتنسيق مع مديرية الري لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروع وذلك كبداية لإنشاء كورنيش يكون متنفسا لأهالي المحافظة وواجهة حضارية لمدينة بنها.
كما تابع المحافظ خلال تفقده للمشروع أعمال إزالة 5 مباني بقرية أسنيت بكفر شكر تتعارض مع أعمال إنشاء الطريق، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات لإنهاء أعمال الإزالة خلال يومين مؤكدا أنه سيتم
صرف التعويضات المستحقة للمتضررين فور الانتهاء من إجراءات نزع الملكية.
واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعات الطريق الدائري وذلك بحي غرب شبرا الخيمة بمنطقة نزلة الدائري حيث جاري استكمال إزالة باقي المباني الموجودة بالمنطقة وشدد المحافظ على سرعة نقل مخلفات الهدم لتسليم الطريق للشركة المنفذة كما كلف المحافظ السيد رئيس الحي بالتواجد الميداني بشكل دائم لتذليل أي عقبات.