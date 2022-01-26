الشربيني .. يجتمع برؤساء لجان امتحان الشهادة الاعدادية بطوخ
القليوبية خليفة محمود
بناء على تعليمات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتمع خالد الشربيني مدير عام إدارة طوخ التعليمية برؤساء لجان امتحانات الشهادة الاعدادية .. قام مدير إدارة طوخ التعليمية بشرح مهام رؤساء اللجان والمراقبين الاوئل في سير عملية الامتحانات حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت القادم .. ووضح الشربيني التعليمات النهائية بشأن عملية الامتحان .. فيما يخص اوراق الاسئله والاجابات ..
وشدد الشربيني علي الإجراءات الاحترازية للحماية من الكورونا .. وتأمين اللجان … والالتزام والانضباط من أجل الوصول بعملية الامتحانات للمستوى المطلوب …
وقام مدير إدارة طوخ بالرد علي اسئلة واستفسارات السادة رؤساء اللجان والشرح المستفيض لكل التساؤلات ..
وقد حضر الاجتماع سحر صلاح وكيل اداره طوخ التعليمية وإيهاب عبدالرحيم مدير التعليم الاعدادي .. وعدد كبيروقيادات التعليم بإدارة طوخ التعليمية ،