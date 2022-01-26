أخبار مصرعاجل

الشربيني .. يجتمع برؤساء لجان امتحان الشهادة الاعدادية بطوخ

الشربيني .. يجتمع برؤساء لجان امتحان الشهادة الاعدادية بطوخ

القليوبية خليفة محمود

بناء على تعليمات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتمع خالد الشربيني مدير عام إدارة طوخ التعليمية برؤساء لجان امتحانات الشهادة الاعدادية .. قام مدير إدارة طوخ التعليمية بشرح مهام رؤساء اللجان والمراقبين الاوئل في سير عملية الامتحانات حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت القادم .. ووضح الشربيني التعليمات النهائية بشأن عملية الامتحان .. فيما يخص اوراق الاسئله والاجابات ..
وشدد الشربيني علي الإجراءات الاحترازية للحماية من الكورونا .. وتأمين اللجان … والالتزام والانضباط من أجل الوصول بعملية الامتحانات للمستوى المطلوب …
وقام مدير إدارة طوخ بالرد علي اسئلة واستفسارات السادة رؤساء اللجان والشرح المستفيض لكل التساؤلات ..
وقد حضر الاجتماع سحر صلاح وكيل اداره طوخ التعليمية وإيهاب عبدالرحيم مدير التعليم الاعدادي .. وعدد كبيروقيادات التعليم بإدارة طوخ التعليمية ،

Post Views: 81
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of فوز المنتخب الوطني المصري على كوت ديفوار بضربات الجزاء 4/5

فوز المنتخب الوطني المصري على كوت ديفوار بضربات الجزاء 4/5

منذ 4 ساعات
Photo of رغم الطقس السيئ حملة إشغالات لإعادة الانضباط بالعاصمة دمياط 

رغم الطقس السيئ حملة إشغالات لإعادة الانضباط بالعاصمة دمياط 

منذ 7 ساعات
Photo of جدل الإدنية تشارك فى حفلات عيد الحب

جدل الإدنية تشارك فى حفلات عيد الحب

منذ 8 ساعات
Photo of ابو ليلة يتابع جهود إزالة وسحب مياه الأمطار في فارسكور 

ابو ليلة يتابع جهود إزالة وسحب مياه الأمطار في فارسكور 

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!