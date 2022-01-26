أخبار مصرعاجل

الأعلى للجامعات يقرر معادلة درجة بكالوريوس “الهندسة والتكنولوجيا” بجامعة بدر بنظيرتها

الأعلى للجامعات يقرر معادلة درجة بكالوريوس “الهندسة والتكنولوجيا” بجامعة بدر بنظيرتها

كتب :ماهر بدر

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أنه صدر قرار رقم (398) من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمعادلة درجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها جامعة بدر فى القاهرة بـ”كلية الهندسة والتكنولوجيا” فى تخصصات البرامج التالية: “هندسة العمارة، الهندسة الإنشائية، هندسة الطاقة والطاقات المتجددة، وهندسة الميكاترونيات” وذلك لمدة خمس أعوام دراسية، بدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية.

 

فى ذات السياق، أضاف الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن صدور هذا القرار يأتى فى إطار ثقة “المجلس الأعلى للجامعات” فى مستوى خريجى الجامعة الذى وصل إلى درجة كبيرة من التقدم، وتوفير إدارة الجامعة للإمكانيات المميزة المطلوبة والموجودة داخل منشآت الكلية من: “معامل حديثة، مكتبة، ورش، ملاعب للأنشطة الرياضية، وقاعات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية”.. كاشفاً عن أنه جار الإستعداد من إدارة الجامعة والكلية؛ للتقدم لمعادلة باقى برنامج الكلية مثل: “هندسة الإتصالات والإلكترونيات، وهندسة الحاسبات”؛ لتخريج الدفعة الأولى.

 

من جانبه، أكد الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة، أن الكلية تضم مجموعة متميزة من “أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة” ذات الكفاءات الأكاديمية العالية والفريدة.. مشيراً إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة درجة البكالوريوس فى الهندسة لبرامج الكلية؛ جاء لما تمتلكه الكلية والجامعة من إمكانيات وبنية تحتية حديثة ومتطورة، وبرنامج وخدمات متميزة للأنشطة الطلابية فى المجالات المختلفة والمتعددة واتفاقيات التعاون التى عقدتها إدارة الكلية والجامعة مع كبرى الجامعات العالمية والجهات البحثية والمتخصصة فى شتى العلوم المتنوعة، وخصوصاً العلوم الهندسية والتكنولوجية.

Post Views: 51
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of متابعة أعمال الرصف والتطوير بشوارع المحله الكبرى 

متابعة أعمال الرصف والتطوير بشوارع المحله الكبرى 

منذ 3 ساعات
Photo of استمرار جولات دوارالعيله للمجلس القومي للمراه بالتعاون مع جمعيه عزاءفرشوط

استمرار جولات دوارالعيله للمجلس القومي للمراه بالتعاون مع جمعيه عزاءفرشوط

منذ 3 ساعات
Photo of متابعة رفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية داخل مدينه المحله الكبرى 

متابعة رفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية داخل مدينه المحله الكبرى 

منذ 4 ساعات
Photo of الشركة المانحة لشهادة الأيزو ٩٠٠١ تعلن حصول محافظة بورسعيد على شهادة الإيزو ٩٠٠١

الشركة المانحة لشهادة الأيزو ٩٠٠١ تعلن حصول محافظة بورسعيد على شهادة الإيزو ٩٠٠١

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!