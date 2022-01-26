الأعلى للجامعات يقرر معادلة درجة بكالوريوس “الهندسة والتكنولوجيا” بجامعة بدر بنظيرتها
كتب :ماهر بدر
أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أنه صدر قرار رقم (398) من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمعادلة درجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها جامعة بدر فى القاهرة بـ”كلية الهندسة والتكنولوجيا” فى تخصصات البرامج التالية: “هندسة العمارة، الهندسة الإنشائية، هندسة الطاقة والطاقات المتجددة، وهندسة الميكاترونيات” وذلك لمدة خمس أعوام دراسية، بدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية.
فى ذات السياق، أضاف الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن صدور هذا القرار يأتى فى إطار ثقة “المجلس الأعلى للجامعات” فى مستوى خريجى الجامعة الذى وصل إلى درجة كبيرة من التقدم، وتوفير إدارة الجامعة للإمكانيات المميزة المطلوبة والموجودة داخل منشآت الكلية من: “معامل حديثة، مكتبة، ورش، ملاعب للأنشطة الرياضية، وقاعات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية”.. كاشفاً عن أنه جار الإستعداد من إدارة الجامعة والكلية؛ للتقدم لمعادلة باقى برنامج الكلية مثل: “هندسة الإتصالات والإلكترونيات، وهندسة الحاسبات”؛ لتخريج الدفعة الأولى.