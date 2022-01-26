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استمرار جولات دوارالعيله للمجلس القومي للمراه بالتعاون مع جمعيه عزاءفرشوط

استمرار جولات دوارالعيله للمجلس القومي للمراه بالتعاون مع جمعيه عزاءفرشوط

متابعه/بركات الضمراني

نظمت جمعية عزاء فرشوط شمال محافظة قنا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان ( مخاطر الزواج المبكر )
حيث استهدفت الندوة ١٥٠ سيدة ورجل للحد من ظاهرة الزواج المبكر
ابتدأ الأستاذ/ امين القويرى الندوة بكلمة ترحيب بأعضاء المجلس القومي للمرأة بقنا والحاضرين
ثم تحدثت الأستاذة / منصورة الراوى عضو المجلس القومي للمرأة عن الدور المجتمعى للجمعيات الأهلية وآلية التعاون المثمر لكل المؤسسات
وتحدث فضيلة الدكتور الشيخ/ عثمان الدقاق عن مخاطر الزواج المبكر واثرة علي الفتاة والأسرة والمجتمع
وأما عن المخاطر النفسية والاجتماعية تحدث فضيلة الشيخ عاطف عنها
واختتمت الندوة بتلقي الأسئلة من الحاضرين والحاضرات .
شارك في الندوة الاستاذ / عبدالفتاح عبدالباسط امين صندوق جمعية عزاء فرشوط
والاستاذ / احمد عباضيل نائب رئيس الجمعية
والأستاذة / امانى مسئول العلاقات العامة ،

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