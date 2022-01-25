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لبيب ورؤساء الأحياء يقدمون باقات الورود والتهاني لرجال الشرطة المصرية

لبيب ورؤساء الأحياء يقدمون باقات الورود والتهاني لرجال الشرطة المصرية

بقلم رأفت مسعد

قدم اليوم اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحله التهنئه لرجال الشرطة المصرية بمركز ومدينة المحله الكبرى بمشاركة الأستاذ علاء النمر رئيس حى أول المحله و الأستاذ أحمد مغاورى رئيس حى ثان المحله بمناسبة الاحتفال بالذكرى “السبعين” للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة “الإسماعيلية” دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية فى موقعة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد على أثرها عدد من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي

و قد أكد سيادته خلال جولته بأقسام الشرطه و تقديم باقات الورود لرجال الشرطه أنه يقدم خالص تقديره و اعتزازه بدور رجال الشرطه البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة و يؤكد اعتزازه بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية و السهر على أمن المواطنين بكل الوفاء و الصدق و الحفاظ على استقرار البلاد ،

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