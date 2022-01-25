تحرير وتنفيذ 456 محضرمخالفة وشيشة فى حملة بشوارع دمياط 

تحرير وتنفيذ 456محضرمخالفة وشيشة فى حملة بشوارع دمياط
كتب عبده خليل
واصلت أجهزة محلية دمياط برئاسة المحاسب حازم حواس بإشراف قطاع جنوب برئاسة عبد الخالق فرج حملاتها المكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، و بالمرور علي مناطق المطري، و الاستاد، ومنطقه الكوبري العلوي حيث تم التشديد على رفع كل المخلفات والاشغالات من أمام المقاهي التي تعيق الماره حيث أسفرت الحملة عن ضبط 456 مخالفات متنوعة ما بين غلق وتشميع ومصادرة عدد من الشيش وكميات كبيرة من الكراسي من المقاهي
المخالفة للإجراءات الاحترازية ورفع كافة الاشغالات والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة السيارات والمواطنين وذلك لإعادة الانضباط بشوارع المدينة وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، باستمرار المتابعة الميدانية لرفع إشغالات الطرق والمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا ،