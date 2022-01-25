صرخة مواطنعاجل
استغاثة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية من عشرين أسرة بقرية البقاشين بكفر شكر
استغاثة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية من عشرين أسرة بقرية البقاشين بكفر شكر
يستغيث أكثر من عشرين أسرة بقرية البقاشين بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية من تجاهل المسئولين لمطالبهم بعمل صرف صحي مثلهم كمثل غيرهم بالقرية والقري المجاورة حيث يتعرض أسر قرية البقاشين لظروف معيشية صعبة وانتشار الأمراض فى ظل النهضة التي يقودها فخامة الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي فى جميع أنحاء البلاد والمسؤولين عن الصرف الصحى بالقليوبية فى وادى اخر ويتعرض أهالي قرية البقاشين بمركز كفر شكر
لانتشار الأمراض ومهددين بسقوط للمنازل عليهم
وعلى جانب آخر حصل أسر البقاشين على موافقة
السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
والذى يعمل بمفرده وذهب اهالي القرية إلى المسؤل التنفيذي للجهاز بالمحافظة المهندس خالد عبدالعزيز والذى قال أنا سلمت المشروع رغم أن هناك شركات صرف صحي تعمل بالقرى المجاورة
لذا يستغيث أهالى قرية البقاشين بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية
ب فخامة الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير التنمية المحلية
السيد محافظ القليوبيةواليكم المستندات والصور التي تدل علي ذلك