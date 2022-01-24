متابعة إزالة التعديات ومخالفات البناء عل الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى
كتب_رأفت مسعد
أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى أنه لا تهاون في جميع مخالفات البناء والتعديات على الارض الزراعيه في المهد و تتم الازالات بشكل فوري كليا
و قد جاءت هذه التصريحات على الازالات على خلفية تنفيذ عدد من الإزالات بقرى مركز المحله تحت إشراف الأستاذ سعد نصر و الأستاذ حيدر عطا الله نواب رئيس المدينه بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحليه
و فى إطار تلك الأعمال قامت الوحده المحلية بمحلة ابو علي القنطره بحملة ازاله عباره عن مبانى بالبلوك على مساحة ١٥٠ متر بعزبة ذكى و كذلك حملة ازاله من ناحيه منشية مبارك لسور بالطوب الاحمر بارتفاع مترين وعرض ٦م وطول ٨ كما قامت الوحدة المحلية بالمعتمدية بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بعزبة القرنفلى التابعة لقرية المعتمدية عبارة عن إقامة شدات خشبية لعمل أعمدة وسقف وتم فك الشدات الخشبية بمساحة ١٢٠ متر
يذكر أنه قد تمت الازالات بشكل كلى مع مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المستخدمه ،