عمرو الحوى يطالب بانشاء كوبرى على سكك حديد شبين القناطر حفاظا على سلامة المواطنين
تقدم عمرو الحوي نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية بطلب للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن إنشاء كوبرى للمشاة يهدف إلى عبور شريط القطار للربط بين منطقتي الدلتا وعزبة الشقرى وباقي مناطق شبين القناطر وذلك للتيسير على المواطنين وحفاظا على سلامتهم في ظل تكرار الحوادث بتلك المنطقة .
ووجه الحوى الشكر لمحافظ القليوبية لسرعة استجابته وإحالة الطلب إلى خالد العرفي رئيس مدينة ومركز شبين القناطر والذى شكل لجنة لمعاينة موقع الكوبرى المزمع إنشاؤه والموافقة على أعمال التنفيذ .
كما وجه الشكر لهيئة سكك حديد مصر على استجابته للمطلب الذى نقله عن أهالى المنطقة والمتضررين من صعوبة عبور شريط القطار بما يسببه من حوادث لهم وذويهم .
واضاف أنه جارى استكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإنشاء الكوبرى .