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تكريم حي الطالبية من المنظمة المصرية الدولية للحقوق الأنسان والتنمية

خالد الدومة

قام  المستشار اسماعيل الأنصاري رئيس المنظمة المصرية الدولية للحقوق الأنسان والتنمية وخالد الدومة المستشار الاعلامى للمنظمة  بتكريم الدكتور اشرف تامر رئيس حي الطالبية  و الاستاذ أيمن حجازي سكرتير عام الحي و الاستاذ محمد حسين نائب رئيس الحي والاستاذ سعد بدوى مدير الاشغالات بالحي لدورهم البارز فى انجازات الحي خلال فترة قصيرة بناء على توجيهات ” اللواء أحمد راشد ” محافظ الجيزة

توسع مدخل طريق المريوطيه هرم امام الموقف الجديد , استكمال أعمال تطوير شارع ضياء , رفع حالات إشغال بطريق المريوطية نطاق حي الطالبية , رصف وتطوير شارع الاسماعليه بترسا نطاق حي الطالبية وغيرهم الكثير من الاعمال التى تشيد بأعمالهم .

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