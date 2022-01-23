شاهد بالصور اعدام ١٨٠ شيشة بعد مصادرتها من المقاهي في فارسكور
كتب عبده خليل
قرر المهندس عبد الرحمن ابو ليلة رئيس محلية فارسكور التابعة لمحافظة دمياط بتشكيل لجنة لإعدام الشيش التى يتم مصادرتها منذ قليل
وأسفرت الحملة عن ضبط ١٨٠ شيشة وعدد كبير من الكراسي والترابيزات الخاصة بالمقاهي والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض، ومخالفة قرار مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم الاعدام بكسر الزجاج وحرق اجسام الشيش المصنوعة من الخشب والامونيا كما صرح آبو ليلة بكتابة إقرار على أصحاب المقاهي والمحال والمطاعم بالالتزام بشروط مجلس الوزراء
وأكد ابو ليلةً أن جميع مصادرات الشيش تم إعدامها من خلال اللجنة و أن مصادرة هذه الشيش تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره
ومن جانبها شددت ، الدكتوره منال عوض محافظ دمياط ، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
وضبط المخالفين بشأن التصدي للمخالفات والإشغالات وضبط المخالفين لمواجهة جائحة كورونا المستجد.واشارت محافظ دمياط ، إلى أن هناك حملات مكبرة على الأسواق والكافيهات وأماكن التجمعات وفرض غرامات فورية على المخالفين