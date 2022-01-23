عاجلمحليات

شاهد بالصور اعدام ١٨٠ شيشة بعد مصادرتها من المقاهي في فارسكور

شاهد بالصور اعدام ١٨٠ شيشة بعد مصادرتها من المقاهي في فارسكور

كتب عبده خليل

قرر المهندس عبد الرحمن ابو ليلة رئيس محلية فارسكور التابعة لمحافظة دمياط بتشكيل لجنة لإعدام الشيش التى يتم مصادرتها منذ قليل
وأسفرت الحملة عن ضبط ١٨٠ شيشة وعدد كبير من الكراسي والترابيزات الخاصة بالمقاهي والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض، ومخالفة قرار مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم الاعدام بكسر الزجاج وحرق اجسام الشيش المصنوعة من الخشب والامونيا كما صرح آبو ليلة بكتابة إقرار على أصحاب المقاهي والمحال والمطاعم بالالتزام بشروط مجلس الوزراء
وأكد ابو ليلةً أن جميع مصادرات الشيش تم إعدامها من خلال اللجنة و أن مصادرة هذه الشيش تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره
ومن جانبها شددت ، الدكتوره منال عوض محافظ دمياط ، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
وضبط المخالفين بشأن التصدي للمخالفات والإشغالات وضبط المخالفين لمواجهة جائحة كورونا المستجد.واشارت محافظ دمياط ، إلى أن هناك حملات مكبرة على الأسواق والكافيهات وأماكن التجمعات وفرض غرامات فورية على المخالفين

Post Views: 34
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم

من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم

منذ 3 ساعات
Photo of الدكتور : محمد العقلاء يشرح مستقبل الثورة الرقمية للمحاماه بملتقي الثورة الرقمية

الدكتور : محمد العقلاء يشرح مستقبل الثورة الرقمية للمحاماه بملتقي الثورة الرقمية

منذ 4 ساعات
Photo of عمرو حنفي في إفتتاح وحدة رعاية الطفولة والأمومة : أثمن جهود مؤسسة مصر الخير في مشروعات التنمية 

عمرو حنفي في إفتتاح وحدة رعاية الطفولة والأمومة : أثمن جهود مؤسسة مصر الخير في مشروعات التنمية 

منذ 4 ساعات
Photo of المواصفات والجودة تشارك فى المهرجان الدولي للتمور المصرية

المواصفات والجودة تشارك فى المهرجان الدولي للتمور المصرية

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!