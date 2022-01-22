ندوة عن المشروعات القومية المصرية فى عهد الرئيس السيسي
كتبت : رحاب عبدالمجيد
اقامت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية
أقيم بمجمع اعلام الزقازيق محافظة الشرقية والتابع إلى الهيئة العامة الاستعلامات برئاسة الجمهورية فاعليات الندوة الاعلامية الموسعة حول المشروعات القومية الكبرى..
وحاضر باللقاء الدكتور أسامة عبد الباري..وكيل كلية الاداب بجامعة الزقازيق. والذى تحدث قائلا : مصر حديثاً والتى قامت مصر بتنفيذها وإعدادها من شأنها إعادة العافية لاقتصاد الوطن الذي تعرض في السنوات الكبيرة الماضية لهزات أثرت على الوضع الاقتصادي لمصر وعلى قدرتها على التنمية، ومن هذه المشروعات مايلي:
مشروع قناة السويس الجديدة
كان مشروع قناة السويس الجديدة بمثابة تحديا جديدا لهذا الشعب العريق الذي بيّن معدنه الأصيل وحسه الوطني القوي بالتفافه حول قادته، فكان هذا الإنجاز المبهر الذي مثل تنفيذه في فترة وجيزة اختصرت من ثلاث أعوام كما كان مخططا لها إلي تنفيذه في عام واحد تحدياً كبيراً، كذلك كان مساهمة الشعب وتوافد من كافة فئاته وطبقاته لتمويل هذا المشروع الكبير ليصبح تمويلاً مصرياً خالصاً من أموال الشعب وللشعب تحدياً آخر يضاف لرصيد هذا الشعب الوطني الأصيل.
وصف المشروع
المشروع عبارة عن تفريعة جديدة لقناة السويس الأصلية إلى جانب توسيع وتعميق البحيرات المرة التي هي جزء من القناة الأصلية.
هدف المشروع
1- تلافي المشكلات التي تتعرض لها السفن حيث توقف قوافل الشمال فترات زمنية طويلة تمتد ل 11 ساعة في البحيرات المرة.
2- السماح للسفن العملاقة ( بغاطس 65 قدم) بالمرور بالقناة، وبالتالي زيادة دخل قناة السويس من خلال السماح لفئة جديدة من السفن بالمرور لم يكن باستطاعتها المرور من قبل.
3- تنمية المنطقة الجديدة على ضفاف القناة الناشئة من خلال ما يعرف بمشروع ” تنمية محور قناة السويس “، وهو ما يتضمن مشروعات عمرانية وصناعية وسياحية متكاملة مما يؤدي لخلق فرص جديدة للاستثمار فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في كل مراحله من الإنشاء إلى التنفيذ وما بعده، وقد تم الافتتاح في إحتفال كبير دعيت إليه وفود الدول والشركات الكبرى للترويج للقناة الجديدة.
مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة
يعد من أهم المشروعات القومية الموضوعة ضمن خطة التنفيذ.
الهدف من المشروع
إنشاء أربع مفاعلات نووية تستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية من الجيل الثالث المطور بطاقة تصل إلى 4800 ميجاوات كل محطة 1200 وات على أن تبدأ المحطة الأولى في الإنتاج عام 2024
مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية
يعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع ، وتعد محطة بنبان للطاقة الشمسية أكبر وأضخم مشروع في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يقام علي أرض أسوان من خلال استغلال طاقة الشمس كمصدر متجدد لانتاج الكهرباء النظيفة ، يقع المشروع في قرية بنبان بمركز دراو، ويضم 40 محطة شمسية ستنتج ألفين ميجاوات بواقع 50 ميجاوات من كل محطة بإجمالى 2000 ميجاوات ، بما يعادل 90 % للطاقة المنتجة من السد العالى لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ويقام المشروع على مساحة 8843.3 فدان وفقاً للقرار الجمهوري رقم 274 لسنة 2014 ، بإستثمارات تصل لحوالى 1.5 مليار دولار، وتوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التى تستمر على مدار 4 سنوات بدأت فى شهر يناير 2015 و من المقرر أن تنتهى فى يناير 2019، و يوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل ثابتة في الشركات بصفة دائمة، فضلا عن فرص العمل الفعلى للمشروع بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة، ويبدأ المشروع بإنشاء 4 محطات بتكلفة 600 مليون جنيه وبقدرة 2000 ميجاوات .
يأتى تنفيذ هذا المشروع القومى والصرح العملاق فى إطار سعى الدولة لزيادة الطاقة النظيفة المنتجة على مستوى الجمهورية لدعم الشبكة الموحدة للوفاء بالإحتياجات الجماهيرية وأيضاً بالمشروعات التنموية والإستثمارية، بالإضافة إلى المساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى للحد من مشكلة البطالة، وتم الإتفاق مع الشركات المنفذة للمشروع على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة فى التشغيل بشكل عام مع إعطاء الأسبقية لأبناء قرية بنبان بشكل خاص، فى حين يتم الإستعانة بالعمالة من خارج المحافظة فى الخبرات الفنية والتخصصات النادرة الغير متوفرة بأسوان .
يبدأ المشروع بإنشاء 4 محطات لنقل الكهرباء بتكلفة 600 مليون جنيه وبقدرة ألفين ميجاوات وبجهد 500 كيلو فولت و 220 كيلو فولت لكل منها حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90 % للأربع محطات سواء للأعمال المدنية أو تركيب المهمات الآمنة من النوع المعزول بالغاز، وهى تمثل أعلى وأحدث تكنولوجيا في هذا المجال لتوفير الأمان الكامل للعاملين داخل هذه المحطات والحفاظ عليهم من أى مخاطر، وبعد الإنتهاء تكون المحطات جاهزة لإستقبال منتج الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية لرفعها إلى الشبكة الموحدة ومنها إلى شركات التوزيع المختصة على مستوى الجمهورية .
تم إختيار 40 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة طبقاً للمواصفات العالمية منها 10 شركات عالمية وعربية و 30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم .
بلغ عدد الشركات التى وقعت بالفعل مع وزارة الكهرباء والهيئة حتى الآن 9 شركات، و تم التوقيع بنظام الـPOT بحق إنتفاع لمدة 25 عاماً ، ويتم استكمال التوقيع مع ال 31 المتبقية فى وقت لاحق ، لتنتهى كل شركة بعد ذلك من إنشاء حقول الطاقة الشمسية فى المساحات الشاسعة خلف محطات النقل ويتم تركيب الألواح المنتجة للكهرباء لرفعها بكابلات خاصة لمحطات النقل ثم للشبكة القومية الموحدة .
تكلفة المشروع
تقدر التكلفة المالية للمشروع كأكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بنحو 42 مليار جنيه، ويقام على مساحة 37 كيلو متر مربع، من خلال 4 محطات تحويل وهى “محطة بنبان 1، ومحطة بنبان 2، وبنبان3، وبنبان4″، على أن تربط محطات التحويل نحو 32 محطة لتوليد الطاقة الشمسية،