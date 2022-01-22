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نجمه تتلالا في سماء اسوان بعد تخطيها عادات و تقاليد مقيده لامكانات المراه

نجمه تتلالا في سماء اسوان بعد تخطيها عادات و تقاليد مقيده لامكانات المراه

متابعه/بركات الضمراني

انها بسمه عبد الرحمن احمد
ذات ال 23عاما
والحاصله على ليسانس لغه عربيه ودراسات اسلاميه
وحاليا تدرس في تمهيدي ماجستير
مواليد محافظة الأقصر مركز ارمنت واقامتها في اسوان
وتكتب في العديد من الصحف منها الورقيه ومنها الالكترونيه
لديها موهبة الكتابة في مجال القصة القصيرة والمقالات
وموهبة التمثيل المسرحي
وشاركت في كثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل الثقافية
وتعمل لدي الأعمال التطوعية في كثير من الجمعيات الأهلية وخدمة المجتمع
عضو فعال في نادي الادب لدي قصر ثقافة اسوان
عضوة لدي حزب مستقبل وطن بأسوان

وحاليا تدرس في تمهيدي ماجستير جامعه اسوان
ومع كل هذا انضمت للعديد من جمعيات المجتمع المدني متطوعه لخدمه ابناء اسوان وقراها وكذا انضمامها لجمعيه حمايه لحقوق الانسان لتكون صوتا لمواطني اسوان وتستطيع ان تعبر عن الامهم وتصل بصوتهم للمسؤلين اسهاما في حلول الكثيرمنها في اطار التعاون بين اجهزه الدوله والمجتمع المدني
ومازالت تبحث عن المزيد لتحقيقه لبلدها وذاتها كفتاه عجز الكثير منهن عن كسرحاجز العادات والتقاليد المقيده للمراه ،

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