من الجاني؟ يشعل المسرح من جديد
كتبت / ماجي كرم
اللوان الفنيه و جولدن ستارز للفنون مع مجموعه من الشباب الموهوبين يقدمون عرض مسرحي ” اجتماعي ” يناقش بعض القضايا المهمه في المجتمع الي من خلالها بنبعت رسايل مهمه وبنلقي الضوء عليها من خلال قطار مسرحي مميز تحت عنوان ” من الجاني ؟ ” حل العقد و الالغاز سوف تكون مهمه للمشاهد طوال العرض مع الاثاره والتشويق والتعايش داخل الاحداث
اسم المسرحية : ايام وبنعيشها ” من الجاني ؟ “
التاريخ والساعة : 15 فبراير تفتح الستار في تمام السابعه مساءا
المكان : مسرح تياترو افاق برمسيس
موضوع المسرحية : مش حبب اتكلم واحرق العرض بس هو نص اجتماعي يناقش قضيه مهمه في احدي المناطق الشعبيه مليئه بالعقد والالغاز والشكوك في الجميع
تعليق المخرج على العرض : التعليق باذن لله للجمهور هو الحكم علي الشغل وباذن الله يكون عمل مميز يعجب الجمهور
اسماء الممثلين :
ايمن طلعت – مايكل منير – مي محسن – مؤمن نادر – احمد سعد – مصطفي صافي – مروه عبد الحميد – كينزي شريف – ايتن شريف – رحيم مجدي – محمد جمال – توني ايمن