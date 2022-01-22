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من الجاني؟ يشعل المسرح من جديد

من الجاني؟ يشعل المسرح من جديد

 

كتبت / ماجي كرم

اللوان الفنيه و جولدن ستارز للفنون مع مجموعه من الشباب الموهوبين يقدمون عرض مسرحي ” اجتماعي ” يناقش بعض القضايا المهمه في المجتمع الي من خلالها بنبعت رسايل مهمه وبنلقي الضوء عليها من خلال قطار مسرحي مميز تحت عنوان ” من الجاني ؟ ” حل العقد و الالغاز سوف تكون مهمه للمشاهد طوال العرض مع الاثاره والتشويق والتعايش داخل الاحداث

اسم المسرحية : ايام وبنعيشها ” من الجاني ؟ “

التاريخ والساعة : 15 فبراير تفتح الستار في تمام السابعه مساءا

المكان : مسرح تياترو افاق برمسيس

موضوع المسرحية : مش حبب اتكلم واحرق العرض بس هو نص اجتماعي يناقش قضيه مهمه في احدي المناطق الشعبيه مليئه بالعقد والالغاز والشكوك في الجميع

تعليق المخرج على العرض : التعليق باذن لله للجمهور هو الحكم علي الشغل وباذن الله يكون عمل مميز يعجب الجمهور

اسماء الممثلين :
ايمن طلعت – مايكل منير – مي محسن – مؤمن نادر – احمد سعد – مصطفي صافي – مروه عبد الحميد – كينزي شريف – ايتن شريف – رحيم مجدي – محمد جمال – توني ايمن

فريق الاداره والاخراج :

إخراج : كريم محمود & إسلام عماره
تأليف : كريم محمود
سينوغرافيا : نادر جمال
مخرج منفذ : كريم أحمد
مخرج مساعد : مروه سمير
مساعد مخرج : محمد ناصر
إداره مسرحيه : رزق صموئيل
تصميم أضاءه : اسامه حربي
مزيكا : مؤمن مصطفي ” ميما ”
ماكير : دعاء فؤاد

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