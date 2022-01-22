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متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى مركز المحلة 

متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى مركز المحلة 

كتب_رأفت مسعد

تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور/طارق رحمى قاد اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى العديد من حملات النظافه و رفع الاشغالات بالوحدات المحليه لقرى بلقينا و صفط تراب بمركز المحله بمشاركة نوابه و رؤساء الوحدات المحليه و مرافقة مسئولى الاشغالات بالوحدات

هذا و قد تم خلال حملات الاشغالات رفع العديد من اشغالات المقاهي و الكافتيريات و معروضات المحلات و الباعه الجائلين بالاضافه الى متابعة حملات النظافه و رفع تجمعات القمامه من مداخل القرى و الطرق الرئيسيه كما تمت أعمال النظافه و تسوية جوانب الطريق الدائرى بمشاركة جليدر الطرق كما وجه سيادته مسئولى التفتيش المالى والادارى بعمل تفتيش مفاجئ على سجلات الحضور و الإنصراف بالوحدات المحليه لقرى بلقينا و صفط تراب

يذكر أنه قد شهد أعمال استبدال أحد أعمدة الإنارة المائله على الطريق الدائرى بعامود إناره سليم و شد الأسلاك الكهربيه عليه حرصاً على سلامة المواطنين ،

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