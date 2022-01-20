محتالين العصر الرقمي.. “طالب جامعي” وشقيقه استولوا على 16 مليون دولار بالنصب الإلكتروني
توظيف الأموال الرقمي.. شقيقا الإسكندرية استولوا على 16 مليون دولار بالنصب الإلكتروني
إتهام شقيقا الإسكندرية بالنصب والاحتيال إلكترونياً على مصريين وعرب وجمع 16 مليون دولار
كتبت: حياة أحمد
باتت الجرائم الإلكترونية تحل تدريجياً محل الجرائم التقليدية في العصر الرقمي الحالي، خاصةً جريمة النصب والاحتيال والتي تمثل الإعتداء على أملاك الغير، لأن الجاني يهدف من إستعمال الأساليب الإحتيالية المتطورة للاستيلاء على كل أو بعض أموال الغير ومن تلك الجرائم الجريمة التي شهدتها مصر والوطن العربي، واقعة نصب إلكتروني قاما بها شقيقين جامعيين من محافظة الإسكندرية وضحاياهم بلغوا الـ500 ألف ضحية من مصر ودول الوطن العربي.
حيث تلقت مديرية أمن الاسكندرية بلاغ من المتضررين من واقعة نصب إلكتروني، حيث قام شابان بالاستيلاء على “16 مليون”دولار من المواطنين المصريين والعرب.
بدأت الواقعة بقيام “محمد سمير عفيفي “و”حسام سمير عفيفي “شابان أكبرهم يبلغ “٢٤” من عمره بعمل موقع الكتروني (iq arabian) لاستعماله في النصب والاحتيال.
في البداية تم إستدراج المشتركين عن طريق تحقيق ربح بنسبة تصل إلي “١٨”٪ ،كان عدد المشتركين في البداية نحو”١٥٠”مشترك ثم زاد العدد تدريجياً حتي وصل الي “٥٠٠ ألف” مشترك طبقًا لما ذكره صاحب الموقع.
وبعدها وضع خطة تسمى(Trade With Admin) بمعنى التداول مع المشرف وكان ذلك لمدة “ستة “أسابيع بربح يصل إلى “45 “% بعدها انهال عليه الجميع للتداول بأموالهم.
ومن هنا بدأ ” محمد سمير” و”حسام سمير”بتطبيق خطته الإحتيالية، ومن ثم اختفيا عن الأنظار بعد الاستيلاء على حوالي “16 مليون”دولار، أي ما يعادل 90مليون جنية مصري، وحالياً يسعى الجميع لرد أمواله خاصة بعد حصول بعض المشتركين على قروض من البنوك للاشتراك معه بغرض الربح المالي.