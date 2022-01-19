مصر تستقبل ايام الثقافة الروسية
كتب : ماهر بدر
تزور مصر فى الفترة من 20 الى 27 يناير الجارى عدة فرق روسية لتقديم عروضها فى الفنون الشعبية والغناء والمسرح والموسيقى , ومعرض تشكيلى ,وورش فنية للاطفال , وورشة فى الفن التشكيلى بمسارح البيت الروسى فى كلا من القاهرة والاسكندرية وذلك فى اطار عام التعاون الانسانى بين مصر وروسيا.
ومن جانبه صرح مراد جاتين مدير البيوت الروسية فى مصر ان العروض الروسية المتنوعة سوف تمثل ثقافة وفنون منطقة الشمال الروسى بما تحتويه من تراث غنى فى كافة الوان الثقافة والفنون وهو عالم له سحره الخاص وابداعاته المتميزة ولون مختلف من العادات والتقاليد .
واكد جاتين ان الجمهور المصرى على موعد مع المتعة الثقافية من خلال متابعة ابداعات منطقة شمال روسيا حيث سيكون برنامج العروض على مسرح تشايكوفسكى بالبيت الروسى بالقاهرة على النحو التالى :
• الخميس 20 يناير
– 7 مساءً: حفل فرقة “رادوست” الغنائية.
– 8 مساءً: حفل فرقة “فيتشيرينكا” للأغنية الشعبية.
• السبت 22 يناير
– 5:30 مساءً: عرض مسرحية بعنوان “عند القط فوركوت”، تقديم مسرح “نياجانسكي” للمشاهد الصغير (للأطفال من 1-5 سنوات).
– 7 مساءً: عرض مسرحية بعنوان “السر الكبير”، تقديم مسرح “نياجانسكي” للمشاهد الصغير (للأطفال من 6-10 سنوات).
• الأحد 23 يناير
– 6 مساءً: عرض مسرحية بعنوان “الفيل والطائر”، تقديم مسرح “نياجانسكي” للمشاهد الصغير (للأطفال من 3-10 سنوات).
– 7 مساءً: حفل فرقة “مالينا” الغنائية.
– 8 مساءً: عروض الفرق الغنائية “سبرينج” و “أوترادا” و “تورناي”.
• الإثنين 24 يناير
– 6 مساءً: معرض بعنوان “الشمال في توبول” ينظمه متحف “الطبيعة والإنسان”.
– 7 مساءً: معرض لوحات وورشة فنية ينظمها الفنان التشكيلي الروسي “رايشيف” و”دار الإبداع الشعبي”.
– 7 مساءً: ورش فنية ينظمها متحف “توروم-ما” المفتوح و”دار الإبداع الشعبي”.
• الخميس 27 يناير
– 7 مساءً: حفل دُوِيتُّو أبطال العالم في العزف على الأوكورديون “رينات فالييف” و “بيتر مازوريك”.
– 8 مساءً: حفل أوركسترا فرقة “بيلينا” للموسيقى الشعبية الروسية.