زينب إسماعيل عن الفنان محمد صبحي «نشيط جدًا» وتعلمت من خبراته كثيرًا
كتب: أحمد زينهم
كشفت الفنانة زينب إسماعيل كواليس مشاركتها فى مسلسل “عايش فى الغيبوبة” مع النجم الكبير محمد صبحي، وذلك بعد مرور 15 عامًا على المسلسل مؤكدة أنها ذهبت له فى مدينة سنبل الساعة السابعة صباحًا لأنه كان يحب الاستيقاظ مبكرًا ونشيط جدًا.
وأكدت أن محمد صبحي استطاع أن يغير من طبقة صوتها ويجعلها تتحدث بطبقة صوتها الحقيقية بالتمارين والتدريبات الكثيرة معه فى منزله مؤكدة أنها كان صوتها رفيع جدًا ولكن محمد صبحي نجح فى جعلها تتحدث بطبقة صوتها الحقيقية واستغرق الأمر وقتًا كثيرًا من التدريبات قائلة: “أنا محظوظة بالتعاون معه وأمي دعيالي واتعلمت من خبرته الكثير”.
وأشادت زينب بالنجمة الكبيرة فيفي عبده التى تعاونت معها فى مسلسل “طائر الحب” وجسدت دور ابنتها مؤكدة أن فيفي هى التى رشحتها للمشاركة فى الدور وتحبها جدًا قائلة: “فيفي قلبها طيب ودمها خفيف وجدعة وكريمة واهتمامها بيا كان كبير جدًا وشوفت منها كل خير”.
وأختتمت زينب حديثها بأنها تتمنى التعاون فى عمل فنى مع النجم أحمد مكي مؤكدة أنها تحبه وهو فنان وانسان وموهوب جدًا.
يشار إلى أن زينب إسماعيل شاركت فى العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم حيث تألقت فى مسلسل “سوق الرجالة” أمام النجم أحمد بدير ، وشاركت فى مسلسل “عايش في الغيبوبة” مع النجم محمد صبحي، ومسلسل “أحلام في البوابة” أمام الفنانة سميرة أحمد وجسدت دور ابنتها خلال الأحداث، ومسلسل “قمر” مع النجمة فيفي عبده، ومسلسل “أهل الدنيا” بطولة النجم صلاح السعدني كما شاركت فى عدد من الأفلام منها “السلم والثعبان، فيلم حمادة يلعب، فيلم زي النهاردة”.