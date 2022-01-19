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رئيس حى المناخ يعقد اجتماع مع فرق العمل المشكلة من الحى للمرور بالمناطق السكنية وتحصيل الإيجارات والمتأخرات بنطاق الحى

رئيس حى المناخ يعقد اجتماع مع فرق العمل المشكلة من الحى للمرور بالمناطق السكنية وتحصيل الإيجارات والمتأخرات بنطاق الحى

عقد السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
اجتماع مع القيادات بالحى
وفرق العمل المشكلة من الحى للمرور على الوحدات السكنية
الفرق المشكلة لتحصيل المتأخرات المستحقة على المحلات والوحدات
للتسهيل على المواطنين بالسداد وعدم توجههم للحى
كما عقد سيادته إجتماع مع إدارة الطرق لمتابعة أعمال مرمات ورصف الطرق بكافة الشوارع بنطاق الحى
وأشاد سيادته بالجهود المبذولة من القيادات بالحى وفرق العمل المكلفة بالمرور اليومى
ووجه سيادته بتواصل العمل طوال الأسبوع وأيام العطلات للتسهيل على المواطنين للسداد
وتفادى الإجراءات القانونية التى سيتم إتخاذها ضد الممتنعين عن السداد ،

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