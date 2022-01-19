رئيس حى المناخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولو

رئيس حى المناخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ
تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ
حيث تابع سيادته الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى للمواطنين
من تلقى شكاوى المواطنين وإنهاء الإجراءات وتلبيتها وتحصيل المتأخرات المستحقة والإيجارات للوحدات السكنية
ووجه سيادته بتسهيل الإجراءات على المواطنين لسداد المتأخرات المستحقة عليهم
وسرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المواطنين
وتواصل سيادته مع المواطنين أثناء تواجدهم بالمركز واستمع إلى ارائهم فى الخدمات المقدمة لهم بالمركز