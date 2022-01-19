بالصور : سقوط سيارة أجرة فى ترعة بالمحله الكبرى
بقلم ومتابعة/ رأفت- مسعد
شهدت قرية شبرا ملكان بمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة تاكسي وسقوطها بمياه الترعة بذات القرية، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والأجهزة المرورية، وتم إنقاذ قائد السيارة ونقله مصابا إلي طوارئ مستشفي المحلة العام لإسعافه.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية عياش يفيد بحدوث الواقعة، وانتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمتابعة تطوراته.
وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل قائد السيارة إلي مستشفي المحلة العام لإسعافه، وتبين من الفحص المبدئى، أن سبب انقلاب سيارة تاكسي انفجار إطار كاوتشوك وعدم وجود رصيف للضفاف مياه الترعة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.