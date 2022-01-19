اول صندوق استثمارى خيري لدعم مشروعات ذوي الأعاقة



كتبت سعادحسنين

عقد أول اجتماع بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الأعاقة ” عطاء” برئاسة محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق نائبا عن نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وحمله وثائق الصندوق متمثلين في صندوق تحيا مصر ,وزارة الاوقاف ,بنك ناصر ,بنك مصر ,بنك قناة السويس ,شركة المصريين للخدمات , شركة ميليس تورز بنسبه حضور 96% وقد اثني عشماوي ووجه الشكر لحملة الوثائق في اول اجتماع يتم منذ انشاء الصندوق ,على مشاركتهم في الاكتتاب وشراء وثائق الصندوق أيمانا منهم بهدف الصندوق , واغراضه من توجيه عوائد وارباح وثائق الصندوق لمشروعات تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة .

واوضح عشماوي انه تم الموافقة بالإجماع على تعيين وزارة الأوقاف الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق لصندوق عطاء الخيرى , بصفتها من أكبر حملة الوثائق في صندوق عطاء كما تم مناقشة آليه الاستفادة من تعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة والحرص على توفير فرص عمل لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، من خلال دعم وتوفير مشروعات صغيره ومتناهية الصغر وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع وذلك من خلال تدريبهم على الإنتاج وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا باعتبارهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر .

واشار عشماوي انه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير عن الصندوق واهدافه واغراضه موضحا ان حجم صندوق ” عطاء” 265مليون جنيه وهو الصندوق الأول من نوعه كصندوق استثمار خيرى يعمل وفقا لقواعد سوق المال يدعم الأشخاص ذوى الإعاقة حقق منذ انشاءه عوائد مكنت من تمويل المشروعات لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وصل عددها لاحد عشر مشروع خلال هذه السنة , وأضاف أن مجلس الإدارة يسعى جاهدا لزيادة تلك المشروعات لتحقيق الأغراض والأهداف التى يسعى إليها الصندوق فى كافة المجالات التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وعن تفاصيل المشروعات افادت اميرة الرفاعي المدير التنفيذي للصندوق ان الصندوق قام بإنشاء وتفعيل 16وحدة تأهيلية تقدم خدمات التأهيل الأساسية وبرامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة بقيمة مليون و601الف جنيه تقريبا وتوفير كراسي متحركة بالمقاس لجميع طلاب الجامعات