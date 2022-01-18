عاجلمال و أعمال
مطاحن شمال القاهرة وقها للأغذية يشاركون فى البعثة التجارية فى كينيا
مطاحن شمال القاهرة وقها للأغذية يشاركون فى البعثة التجارية فى كينيا
كتب / محمد أسامة
فاعليات البعثه التجاريه بكينيا
في إطار حرص الشركة القابضة بإعادة تنشيط و فتح السوق الخارجيه بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وذلك بهدف تفعيل واستغلال كامل القدرات الإنتاجية بجميع وحدات الشركات التابعه للشركة القابضة للصناعات الغذائيه لتعظيم الربحيه للعاملين والمساهمين وتغطيه أعمال التطوير للوحدات ذات القدرات الإنتاجية المنخفضه …
فقد تم تكليف السيد الدكتور المهندس احمد العيسوي الرئيس التنفيذي للشركة
والدكتور علاء الدين ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قها للاغذيه المحفوظه
بالمشاركة في البعثه التجاريه بدوله كينيا للتعرف على السوق الكيني والتواصل مع رجال الأعمال والمهتمين والمنافسة باذن الله بالمنتجات المصريه ….
بالتوفيق للبعثه كلها ولشركتنا كل التقدم والنمو والاستقرار باذن الله جانب من الفاعليات…
رابط المجلس التصديرى
https://www.facebook.com/132188433519007/posts/6793735830697534/
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